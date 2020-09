Francky Dury (Zulte Waregem) wacht leider Charleroi met vertrouwen op: “Vorig seizoen twee keer gewonnen” Luc Verweirder

12 september 2020

10u34 0 Zulte Waregem Het zijn belangrijke weken die er voor Zulte Waregem zitten aan te komen. Zondag is leider Charleroi te gast in het Regenboogstadion, de week nadien komt kampioen Club Brugge en vervolgens reist Essevee naar Standard. Maar first things first: de focus bij Francky Dury ligt op Charleroi. “Momenteel de beste ploeg in België, respect dus”, staat bij de coach voorop.

Respect, maar geen schrik. Dat is wat Dury zijn troepen de voorbije week in de oren heeft geblazen. Sporting Charleroi won als enige tot dusver zijn vier wedstrijden.

“Mehdi Bayat heeft de voorbije jaren iets moois neergezet in Charleroi”, bedenkt hij. “Die ploeg staat nu niet zomaar bovenaan de rangschikking. Vorig jaar werden ze ook al derde. Na jaren Felice Mazzu hebben ze met Karim Belhocine de juiste man gevonden om het werk verder te zetten. Financieel hebben ze aan Osimhen ook een flinke zakcent overgehouden. Ze pakken er nu ook de accommodatie aan, wat er op wijst dat Charleroi als club in zijn geheel naar een volgend level aan het opklimmen is.”

Offensief vierkant

Dury kent de komende tegenstander goed. Charleroi was één van de opponenten tijdens de voorbereidingscampagne. Het won aan de Gaverbeek met 1-2.

“Van die wedstrijd heb ik zeker dingen opgestoken en onthouden”, zegt hij. “Ik ging de Zebra’s ook live scouten tegen Antwerp. Tja, ik trap een open deur in als ik zeg dat het gevaar bij hen van alle aanvallers komt. En dat zijn er vier, hé. Rezaei en Nicholson zijn dodelijk efficiënt, maar net zo goed scoren ook Gholizadeh en uiteraard Morioka. Dat de Japanner het niet maakte bij Anderlecht, kan ik niet begrijpen. Charleroi verdedigt met elf en valt aan met elf, en de man die de meer defensief ingestelde gasten en die vier speerpunten als een harmonica ineen laat vloeien is de beresterke Ilaimaharitra. Zeker nu ook nog eens Guillaume Gillet naast hem staat, groeit die jongen in zijn rol van aanjager. Charleroi heeft nog maar één goal geïncasseerd en er zelf zeven gemaakt, dat zegt genoeg. Ze zijn meesters in de omschakeling, voetballen met veel vrijheid en met goeie looplijnen.”

Vertrouwen en inzet

Toch is Dury er van overtuigd dat Zulte Waregem het de leidersploeg moeilijk kan maken en als eerste één of drie punten kan afpakken.

“Vorig seizoen hebben we thuis toch twee keer van Charleroi gewonnen”, brengt hij in herinnering. “In de competitie werd het 3-1, in de beker 2-0. We gingen er dan wel uit, onder meer door de uitsluiting van Marcq. Vertrouwen en inzet moeten onze wapens zijn om Charleroi in de problemen te brengen. Ja, we zullen extreem gedisciplineerd moeten spelen.”

En beter moeten voetballen dan pakweg in Moeskroen, beseft Dury.

“We zijn gelukkig de competitiebreak kunnen induiken met zes op zes. Dat was noodzakelijk na de gemiste start. Tegen Racing Genk was onze eerste helft nochtans uitstekend, maar we werden op snelheid gepakt door Beerschot. Daar waren we echt niet goed. Voetballend waren we bij onze twee overwinningen zeker nog niet top, maar in het licht van ons komend programma stond vooral winnen voorop.”

Hopelijk veilig mét publiek

Zondag zal het Regenboogstadion eindelijk weer publiek zien binnenstromen. Doorheen de “Acces Control Cabines” eerst, op de tribunes daarna die voor zowat 40 procent mogen benut worden en waar ieder op zijn plaats een drankje kan nuttigen. Dury kijkt er halsreikend naar uit.

“Kijk ook maar naar de Tour”, stelt hij vast. “Koers en voetbal zijn publieksgebeurtenissen. De finale van de Champions League tussen Bayern en PSG, dat was superkwaliteit, maar toch ontbrak er iets. Voetbal is emotie en voor die emotie zorgen de toeschouwers, de supporters. Ik hoop hartsgrondig dat alles veilig verloopt, zodat we ook volgende week tegen Club Brugge iedereen weer kunnen terugzien. Twee thuismatchen na elkaar zo vroeg op het seizoen, ik vind dat een beetje raar, maar gelukkig voor ons zijn het er twee mét publiek.”