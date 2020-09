Francky Dury (Zulte Waregem) kent verschil tussen Club en Charleroi: “Brugge zal meer initiatief nemen” Eddy Soetaert

11u48 0 Zulte Waregem Vorig weekend werd Zulte Waregem erop gelegd door het uitgekookte Charleroi, dat met scherp countervoetbal 15 op 15 haalde en gisterenavond dat perfecte rapport tot 18 op 18 aandikte tegen Beerschot. Dit weekend krijgt Essevee zelf een nieuwe thuismatch voorgezet, nu tegen Club Brugge. “Het zal anders zijn tegen Club”, voorspelt Francky Dury. “Club zal gewoontegetrouw meer initiatief nemen.”

De Essevee-coach weet meteen waar hij voor staat. Tegen de Carolo’s was het zoeken naar een opening om het verschil te maken, en als het even kon het openingsdoelpunt te scoren om de tegenstander uit zijn vertrouwde egelstelling te lokken. Dat lukte niet. Tegen Club Brugge wordt het anders: “Club is een dominante ploeg die gewoon is van tegen ploegen te spelen die vanuit de organisatie voetballen”, constateert Dury.

Toch wil hij eerst nog eens op de verloren wedstrijd tegen Charleroi terugkomen. “Tot ze scoorden, hadden we nog niets weggegeven. En bij die goal hadden ze best wat meeval: Rezaei kreeg de bal onverwacht toegespeeld toen een gemist schot van Nicholson een assist werd. Dan kun je met diverse systemen werken, maar tegen zo’n doelpunt sta je machteloos. Ik was niet ontevreden over onze wedstrijd, over de tactische kwaliteiten van de match. Technisch kan het beter, dat weet ik.”

Zonder Vossen

Zoals contractueel bij de transfer bepaald, moet Jelle Vossen ook straks weer in de tribune blijven tijdens de ontmoeting tegen zijn ex-club. De rol van Vossen werd na de partij tegen Charleroi behoorlijk becommentarieerd, ook door Vossen zelf die deed wat van hem gevraagd werd maar zo te horen niet blij was met zijn positie op links.

“Ik heb ook gelezen dat Vossen op links moest spelen. Het was wel de bedoeling om Jelle vrij te spelen in de box. Tegen Charleroi is hij daar vijf keer in geslaagd maar spijtig genoeg kon hij niet afwerken.”

Hoe het dan moet zonder Vossen? Krijgt Srarfi nog eens een kans op links? Moet Dompé de klus klaren? Of heeft Dury nog een specialleke achter de hand?

“Ik heb een idee,” zegt hij, maar laat de toehoorder verder in het ongewisse.

Zonder De Bock?

Het is ook de vraag of Laurens De Bock tegen zondag wedstrijdfit zal zijn. Hij kreeg een trap op de dij en kon vrijdag pas voor het eerst trainen op het veld, individueel nog wel. “Ik hoop dat ik het haal, want ik wil er tegen mijn ex-club graag bij zijn”, zegt hij.

“Afhankelijk van de reactie zullen we zien of we hem de dag voor de match erbij kunnen krijgen voor de groepstraining. Anders haal ik Bianda erbij”, reageert Dury. “Dat moet dan tegen een topper maar meteen zijn vuurdoop worden.”

Voor Zulte Waregem is het hoe dan ook tijd om zich nog eens van zijn beste kant te laten zien. Zeg maar zoals in de eerste helft van de eerste speeldag tegen Racing Genk.

Met alleen maar thuissupporters rond het veld, zal de sfeer alvast ongewoon zijn. Dit keer geen blauw-zwarte invasie in het Regenboogstadion.