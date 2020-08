Francky Dury na zijn eerste zege dit seizoen: “Meer goeie passes gezien dan de vorige twee matchen samen”



22 augustus 2020

21u28 0 Zulte Waregem Een zucht van opluchting bij Francky Dury. “Als je 0 op 6 hebt, sta je de derde week behoorlijk onder druk”, gaf de coach graag toe. Een zucht van opluchting bij Francky Dury. Na twee nederlagen pakte Zulte Waregem die eerste zege, tegen Waasland-Beveren

“Bij momenten brachten we goed voetbal en we verdienden die eerste zege. Nu is het de uitdaging om komend weekend in Moeskroen ook nog eens te winnen, want ik wil dankzij een 6 op 6 in de buik van de rangschikking klimmen.”

Dury kent de situatie: vorig seizoen begon hij ook met 0 op 6 maar zette dat daarna met twee overwinningen recht. Nu sleutelde hij aan zijn opstelling om de tegenstander vanaf het eerste fluitsignaal onder druk te zetten. Hij liet Sissako en Srarfi aan de kant voor Govea en de jonge Jannes Van Hecke. “We hebben afwerkers voorin”, zegt de coach. “Het zijn spelers die snel kunnen afwerken, maar we misten de voorbije twee wedstrijden spelers die de bal optimaal kunnen aanbrengen.”

Daar zijn Sissako en Seck niet meteen voor geknipt, het zijn defensieve, controlerende middenvelders. “Govea en Van Hecke zijn twee ‘passeurs’”, aldus Dury. “Ik heb vandaag meer goeie passen gezien dan tijdens de twee vorige matchen samen. Het was nog niet perfect, het had zelfs meer moeten zijn, maar laten we nu tevreden zijn met de drie punten.”

Bij 3-0 waren de schaapjes natuurlijk al lang op het droge, maar toen de VAR het tegendoelpunt van de bezoekers goedkeurde en het bord op 3-1 ging staan, reageerde Francky Dury toch even schichtig. “Ja, ik voelde me toch wat op mijn ongemak. Je weet nooit wat je nog overkomt. Twee seizoenen geleden stonden we hier ook 2-0 voor maar in de slotfase werd het nog 2-2. Gelukkig kwam nu snel dat vierde doelpunt en was het helemaal binnen. Weet je, als je in de goede drive zit, kun je daar gemakkelijker mee om, maar als je nog met nul punten staat, wil je niet dat je nog iets overkomt.”

De coach en zijn team zullen de komende dagen met minder stress hun volgende opdracht kunnen voorbereiden.

