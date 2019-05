Francky Dury kijkt hoopvol naar toekomst Zulte Waregem: “Ik ben gemotiveerder dan ooit” Jonas Van De Veire

11 mei 2019

14u11 0 Jupiler Pro League Hij noemt dit het slechtste seizoen uit zijn carrière. En toch klinkt trainer Francky Dury (61) hoopvoller dan ooit over de toekomst van zijn Zulte Waregem. “Het donkerste moment valt net voor de zon opkomt.”

Nog drie matchen, Francky. Opgelucht dat dit seizoen dan eindelijk voorbij is?

(knikt) “Het is geen goed jaar geweest. Vorig seizoen hadden we nog veel jongeren en speelden we Europees. Nu was er géén excuus. We misten onze start volledig - dat is ons blijven achtervolgen. Bovendien moesten we voor het tweede jaar op rij corrigeren in de winterstop. Zulte Waregem kan altijd eens uit de top zes vallen, maar dan moeten er kwaliteitsvolle transfers gedaan worden.”

Had je verwacht dat de omschakeling van huurspelers naar eigen kapitaal zo moeizaam zou lopen?

“Binnenskamers is daar al veel en hard over gepraat. Op een positieve manier, hé. Kijk, het laatste anderhalf jaar is er niet op dezelfde golflengte gescreend. Onze transformatie mocht geen reden zijn om niet diep genoeg te zoeken. We waren op zoek naar een linksachter om Hamalainen te vervangen. Alleen kenden we Juklerød niet, maar enkel Demir omdat die einde contract was. Ik ben overtuigd dat we nu stappen aan het zetten zijn.”

Je zette je schouders onder een herstructurering van de scoutingscel.

“Ik heb daar mijn verantwoordelijkheid over genomen, ja. Nu wordt er ‘to the point’ gezocht naar de profielen die ik wil.”

Momenteel is er wel nog geen enkele transfer afgerond. Vorig jaar waren er al drie nieuwe namen.

“Daar maak ik me geen zorgen over. Want momenteel zie ik voor honderd procent de gewenste profielen die we aan het volgen zijn. Vorig jaar waren die niet in beeld. We moeten ons voor één keer niet opjagen om in juni onze spelersgroep te hebben. Dat is het grote voordeel van eigen spelers te hebben. Ik ben zeker dat we straks - in tegenstelling tot een jaar geleden - de voorbereiding starten met 25 jongens. We hebben tijd tot eind augustus, wanneer veel ploegen met een te grote kern overblijven. Alleen: we moeten gaan voor de juiste profielen.”

Het voorbije seizoen werd al snel duidelijk dat bepaalde types ontbraken in je kern. Een ervaren verdediger, een middenvelder met recuperatievermorgen...

(onderbreekt) “Ik ga uit van een offensieve manier van voetballen. Dat kan pas als je een goeie structuur hebt. Ik heb het woord ‘balans’ wel tien keer uitgesproken voor Nieuwjaar. We dachten die even gevonden te hebben na onze zeges tegen Club en Standard. Maar eigenlijk kon dat niet, omdat we de juiste profielen niet hadden...”

Maak je je zorgen over de toeschouwersaantallen volgend seizoen? In play-off 2 doen jullie niet aan klantenbinding met amper één zege en enkele non-prestaties.

“Natuurlijk ben ik daarmee bezig. Mensen associëren zich nu eenmaal met succes. Toen we tweede werden en Europees speelden, kwam er veel volk kijken. Ze willen een ploeg zien waar ze zich mee kunnen verbinden. Gelukkig zijn de supporters in onze regio trouw. Ik sprak onlangs met een sponsor. Hij zei: ‘Ik ben hier ‘happy’. Dit is een moeilijk jaar, maar ik heb ook niet geklaagd toen we boven onze stand leefden. De mooie momenten waren veel talrijker dan de slechte. We hebben een historiek opgebouwd.”

Dit teleurstellende seizoen heeft het vuur in Dury dus niet gedoofd.

“Weet je, het donkerste moment van de nacht valt net voor de zon opkomt. Ik ben gemotiveerder dan ooit om opnieuw succes te boeken. Echt waar. Ik zie het als een enorme uitdaging.”