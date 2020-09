Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem) wil Charleroi als eerste punten afsnoepen: “In voorbereiding niet weggespeeld” Luc Verweirder

10 september 2020

17u36 0 Zulte Waregem Over exact een maand viert Ewoud Pletinckx zijn 20ste verjaardag. Maar wie de jonge verdediger zelfbewust hoort praten, begrijpt meteen waarom Francky Dury hem onlangs verrassend tot jongste aanvoerder van onze hoogste voetbalafdeling bombardeerde. Aan vertrouwen geen gebrek overigens. “Waarom zouden wij niet voor de winst gaan”, vraagt hij retorisch bij de komst naar de Gaverbeek van leider Charleroi, dat nog geen punt liet liggen.

Ook voor hemzelf was de aanduiding tot kapitein verrassend, omdat met vooral Olivier Deschacht en Jelle Vossen toch enkele geroutineerde dertigers in het Regenboogstadion rondlopen. Deschacht voetbalde bij wijze van spreken al in eerste klasse toen Pletinckx nog moest geboren worden. “Maar de coach oordeelde dat ik alle kwaliteiten heb om een goede kapitein te zijn”, kreeg hij bij de aanstelling te horen. “In de jeugdreeksen ben ik altijd kapitein geweest, maar dit is natuurlijk nog van een totaal andere orde. Vooral ook een signaal naar de eigen jeugd toe, denk ik. Tijdens de wedstrijden zelf maakt het dragen van die band voor mij niet zo’n groot verschil. Ik heb vanuit mijn positie als centrale verdediger sowieso altijd al een grote coachende rol gehad. Als kapitein doe ik voor elke wedstrijd mijn zegje in de spelerskring, en daar ben ik wel heel serieus mee bezig. Welke boodschap breng ik over? Met welke woorden zeg ik het? Tot dusver heb ik daarvoor nog geen hulp moeten vragen aan Oli of Jelle of de andere routiniers, maar ik weet zeker dat ik daarvoor bij hen zou terecht kunnen. En ze zouden me zeker bijsturen indien nodig.”

Persoonlijke overwinning

De doorbraak van Pletinckx, intussen anderhalf jaar vaste keus in de basisploeg van Dury, was ook een pluim op de hoed van de Waregemse jeugdwerking. De verdediger kwam via Geraardsbergen, Zottegem en Standaard Wetteren op zijn dertiende in de Essevee Academy terecht. Vijf jaar later schoof hij naar de A-kern door, nog eens een halve competitie later zelfs naar de hoofdmacht. “Het was een hele tijd geleden dat hier nog eens een eigen product was kunnen doorbreken, dus dat ging met de nodige ruchtbaarheid gepaard”, weet hij nog. “Ik ben er in januari ingekomen en bleef tot het einde van die competitie staan, wat me toch het gevoel gaf dat de coach content was over mijn prestaties. Bij de start van vorig seizoen had ik het echter moeilijk om mijn plaats weer af te dwingen. Dat het uiteindelijk lukte om me weer in de ploeg te knokken, en er na een blessure ook weer snel in te komen, was een soort van persoonlijke overwinning. Nooit heb ik het idee gehad dat het allemaal een beetje te snel ging, neen.”

Cruciaal drieluik

De terugkeer van de supporters naar het Regenboogstadion juicht Pletinckx toe. Mogelijk kan dat gegeven straks Essevee ook inspireren om leider Charleroi als eerste punten afhandig te maken. “Ik had dan misschien geen volle tribunes nodig om mij voor een wedstrijd te kunnen opladen, maar voetballen zonder publiek was echt onwezenlijk. Zeker in thuiswedstrijden hadden de supporters hier altijd hun inbreng en belang, hopelijk kunnen ze zondag tegen Charleroi inderdaad meteen ook weer hun rol vervullen. Waarom zouden wij geen drie punten kunnen pakken? Tijdens de voorbereiding verloren we hier van de Zebra’s met 1-2, maar werden we niet weggespeeld. We staan wel voor een cruciaal drieluik, met na Charleroi hier ook Club Brugge en dan de trip naar Standard. Daar had ik liever voor lege tribunes gespeeld, haha. Zo ver vooruit kijken hoeft nu niet, laat ons eerst in die twee thuismatchen maar tonen dat de noodzakelijke zes op zes tegen Waasland-Beveren en Moeskroen ons genoeg vertrouwen heeft geschonken.”