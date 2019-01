Ewoud Pletinckx en Mathieu De Smet, twee buitenbeentjes tussen de oudstrijders van Essevee: “Zalig, plots mag je mee het veld op voor de opwarming” Jonas Van De Veire in Spanje

12 januari 2019

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem Het zijn buitenbeentjes in de ervaren kern van Essevee. Tussen oudstrijders als Buffel, De fauw en Harbaoui lopen ook verdediger Ewoud Pletinckx en middenvelder Mathieu De Smet (beiden 18). Twee jeugdproducten met honger.

Leuke manier om 2019 te starten, jongens. Leeftijdsgenoten zitten nu achter de boeken, jullie op stage in Spanje.

De Smet: (glundert) “Een fijne ervaring. Én een teken van vertrouwen van de club. Een verrassing was het wel niet, want de coach vertelde ons twee maanden geleden al dat we mee mochten.”

Pletinckx: “Het is tof om dit mee te maken. Zo’n stage is bijzonder leerrijk, maar ook hard werken.”

Was de stap vanuit de jeugd naar het eerste elftal niet bijzonder groot?

Pletinckx: “Vooral in wedstrijdjes en positiespelletjes merk je toch een enorm verschil. Plots tegenover Hamdi Harbaoui - een van de beste spitsen - staan... Dat is stevig.”

De Smet: (knikt) “De snelheid van uitvoering ligt een stuk hoger. Al geraak je dat na een tijdje gewoon.”

Meetrainen met de A-kern is ook stelen met de ogen. Van wie staken jullie het meest op?

Pletinckx: (zonder twijfelen) “Baudry. Hij is iemand waar ik naar opkijk. Ook Bossut en De fauw staan in mijn buurt en coachen voortdurend.”

De Smet: “Bij mij is het vooral De Pauw. Hij stuurt me bij op training en leert me situaties herkennen. Daarnaast bereidde mijn broer Thibault (actief bij AA Gent, red.) me al voor hoe het werkt bij een eersteklasser.”

Hoe kwamen jullie eigenlijk bij Zulte Waregem terecht?

De Smet: “Ik speelde een half jaar bij Maldegem. Vervolgens zeven seizoenen in Club en vier bij Gent. Alleen speelde ik daar niet voldoende - de coach koos voor gestalte. Daarom trok ik naar Essevee.”

Pletinckx: “In tegenstelling tot Mathieu was ik voorheen nooit actief op eliteniveau. Ik kwam hier terecht via Geraardsbergen, Zottegem en Wetteren. Ik merkte meteen het hogere professionalisme.”

Combineren jullie het voetbal ook met studies?

Pletinckx: (schudt van ja) “Ik zit in mijn eerste jaar Rechten in Kortrijk. De lessen volg ik thuis via zelfstudie. (lacht) En ik moet nu dus studeren, want ik heb straks twee examens.”

De Smet: “Ik werk dit jaar normaal mijn middelbare school af. Om de combinatie makkelijker te maken, studeer ik sinds dit jaar in Waregem. Ik deel er een appartement met Ewoud. Wie de beste kok is?”

(Hilariteit wanneer Pletinckx zijn hand opsteekt)

De Smet: “Vooral zijn braadworsten en puree smaken.”

Hebben jullie een carrièreplan voor ogen?

De Smet: “Mijn eerste doel is om een profcontract te tekenen bij Essevee. In februari valt daarover de beslissing. Nadien zien we wel.”

Pletinckx: “Mijn ambitie is om hier door te breken. Ik tekende deze zomer een deeltijds contract van twee jaar met een optie. Hopelijk volgt een eerste invalbeurt. Ik stond al zes maal op het wedstrijdblad - een zalige ervaring. Normaal volgen we een wedstrijd vanuit de tribune, maar nu mag je plots mee het veld op voor de opwarming.”

De Smet: “Tegen Kortrijk zat ik de eerste keer op de bank. Daarmee had ik mijn doel voor dit seizoen sneller dan verwacht bereikt.”

We wensen jullie nog veel ingeloste doelen toe.