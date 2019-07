Essevee test ‘enfant terrible’ van 14 miljoen



JONAS VAN DE VEIRE EN KRISTOF TERREUR

15 juli 2019

10u51 4 Zulte Waregem Opvallende verschijning aan de Gaverbeek: Saido Berahino (25) is deze week op proef bij Zulte Waregem. Een aanvaller van 14 miljoen euro die voor meer fratsen dan flitsen zorgde bij Stoke City.

Goed anderhalf jaar geleden was het ondenkbaar dat Saido Berahino als tester bij Essevee zou belanden. De Burundese Engelsman was toen een sensatie bij West Brom. Opgeroepen door Roy Hodgson voor de nationale ploeg en in de belangstelling van alle Engelse topclubs. Tottenham deed een bod van 25 miljoen, maar het was Stoke City dat de begeerde aanvaller uiteindelijk voor 14 miljoen binnenhaalde.

Voor die investering kregen ‘The Potters’ nog niet veel in de plaats. Amper vijf goals in 56 duels. Bovendien stapelde Berahino de schandaaltjes op. Zo zou hij in zeven weken tijd drie keer vader zijn geworden bij drie verschillende vrouwen. En in februari werd de aanvaller in de vroege uurtjes betrapt op rijden onder invloed, nadat hij op de vlucht was voor een bende overvallers.

Stoke City heeft helemaal genoeg van het zorgenkind. De club uit de Championship wil het contract ontbinden en laat de spits alvast op proef meetrainen bij Zulte Waregem. Benieuwd of Francky Dury hem wel op het rechte pad kan houden...