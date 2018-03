Essevee stopt na vijf jaar al met ambitieus jeugdproject, 36 spelertjes moeten op zoek naar oplossing Jonas Van de Veire & Dimitri Eeckhaut

09u01 0 Zulte Waregem Zulte Waregem trekt abrupt de stekker uit de Essevee Soccer School. Tegenover de hoge kostprijs van het ambitieuze jeugdproject stond te weinig rendement. 36 spelertjes en twee opleiders moeten op zoek naar een oplossing.

"Het unieke project waarin jullie kinderen vandaag opleiding genieten, staat niet in de uitverkoop. De Essevee Soccer School heeft een toekomst binnen de muren van de club." Op 1 juli van vorig jaar wil Zulte Waregem nog alle twijfels van tafel vegen. Per brief maakt het aan de betrokken ouders duidelijk dat het gelooft in het potentieel van de Soccer School, die toen interesse genoot van Antwerp. Tot een verkoop zou het inderdaad niet komen. Maar amper negen maanden later zet de fusieclub om financiële redenen wel zélf een streep onder het hele project. Gisteren werden ouders en spelertjes op de hoogte gebracht door de directie.

Vertrek Limbombe

Nochtans waren de ambities bij de lancering groot. In 2013 zette toenmalig CEO Patrick Decuyper het unieke tienjarige project, waarbij talenten vaak op blote voeten trainen en geen competitievoetbal spelen, in de stijgers. De bedoeling: binnen zes tot acht jaar meerdere spelers afleveren voor het eerste elftal. Alleen groeiden in de loop der jaren steeds meer twijfels rond het rendement van de Soccer School. Vooral de hoge kostprijs van 500.000 euro per jaar - bijna 5% van het jaarbudget - deed de wenkbrauwen fronsen bij het clubbestuur. Temeer omdat het geen garantie had dat toptalenten uiteindelijk ook aan de Gaverbeek zouden schitteren. Zo trok Bryan Limbombe - naar verluidt de meest talentvolle van de broertjes Limbombe en één van de toppers binnen het project - ondanks een mondeling akkoord met Essevee afgelopen zomer naar Racing Genk. Een flinke dreun voor de Soccer School.

De symbiose met de reguliere jeugdopleiding van Zulte Waregem verliep eveneens moeizaam. Sportief coördinator Joric Vandendriessche probeerde nochtans om de twee dichter bij elkaar te brengen. Coaches en spelers van de eliteopleiding trainden sinds dit seizoen samen, terwijl het voorheen afzonderlijke entiteiten waren. Ook richtte men een nieuwe (overkoepelende) jeugdcel op, die dezelfde visie en droom zouden delen. Alleen leidde de samensmelting tot meer wrevel dan synergie. Bovendien zag het er niet naar uit dat Francky Dury - nooit een voorstander van het hele project - snel doorstroom zou mogen verwachten. Het afschaffen van de U17- en U19-reeksen bij de elitejeugd speelde evenmin in de kaart van de Soccer School.

Blijven inzetten op jeugd

En dus koos Zulte Waregem, na slechts de helft van de voorziene looptijd, voor een stopzetting. Voor de spelertjes van 12 tot 17 jaar oud, die op internaat verbleven in Waregem, een donderslag bij heldere hemel. Al zal Essevee wel álle eerder afgesloten overeenkomsten respecteren. Zo wordt bezieler Caers, die nog vijf jaar contract heeft, wellicht trainer van de U18. Spelertjes krijgen dan weer de kans om - als ze dat willen - in te stappen in de klassieke opleiding van Essevee. Want vergis u niet: de club wil sterk blijven inzetten op eigen jeugd, onder meer met de vrijgekomen middelen van de Soccer School. Al zal Zulte Waregem wellicht pas over enkele jaren weten of dat ook de juiste keuze was.