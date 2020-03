Essevee-spelers voorlopig niet technisch werkloos, aanvoerder De fauw: “Zou play-offs laten vallen” PDD/GVS

21 maart 2020

14u52 2 Zulte Waregem De selectie van Zulte Waregem wordt voorlopig niet technisch werkloos. Dat vertelt aanvoerder Davy De fauw aan de redactie van VTM. “De club deed wat navraag hoe andere clubs daar tegenover staan. Voorlopig doet Zulte Waregem niets. Daar kan uiteraard de komende weken of maanden verandering in komen, maar nu blijft alles hoe het is.”

Davy De fauw beseft wel de ernst van de situatie. “Dit is uitzonderlijk. Nog niemand heeft dit meegemaakt. (lacht) En voetbal is ook een werk, wat mensen niet altijd denken. Maar de aandacht moet vooral gaan naar de mensen die in de zorg werken, naar diegenen die de maatschappij draaiende houden”, vertelt hij.

De fauw: “Iedereen blijft bezig met zijn job”

Essevee heeft een WhatsApp-groep waar de spelers zo goed mogelijk worden ingelicht. “Natuurlijk zijn er vragen, vooral van de buitenlandse jongens die niet goed weten hoe hier alles verloopt.” Ondertussen blijft iedereen verder trainen. “We willen in conditie blijven, iedereen is nog steeds bezig met zijn job. Dat hoort ook zo. Daarnet zag ik nog drie jongens buiten lopen, iedereen zal dat blijven doen.”

De fauw: “Competitie zo snel mogelijk afsluiten”

Verder trainen dus, al weet niemand hoe het verdere verloop van de Belgische competitie er net zal uitzien. Wat is volgens De fauw de beste oplossing? “Voor mij is het heel duidelijk: voetbal is een bijzaak geworden. Misschien moeten we nog de laatste speeldag spelen voor de reguliere competitie af te kunnen sluiten, maar de play-offs mogen ze van mij laten vallen. Zeker play-off 2, dat verlieslatend is. Bij play-off 1 snap ik dat er nog twijfel zou zijn. Daar staan nog Europese tickets op het spel. Maar het beste zou zijn dat we de focus op een nieuwe voorbereiding en een nieuw seizoen kunnen leggen. Dat we met z’n allen opnieuw kunnen beginnen. Gezond.”

