Essevee baalt: "Zo kan het niet verder" Jonas Van De Veire

Bron: Eigen berichtgeving 4 Photo News Zulte Waregem Zulte Waregem schuift vol zorgen rond de kersttafel. Een groep woeste supporters eiste na de nederlaag in Moeskroen een verklaring van de spelersgroep. “Ik kan ze begrijpen”, zuchtte Francky Dury. “We hadden toch iets meer moeten geven.”

De zoveelste dreun is hard aangekomen bij Essevee. Aan de spelersbus troepten de boze fans samen. Aanvoerder Davy De fauw kwam met excuses – al lag het zeker niet aan hem. Evenmin aan Sammy Bossut, die voor één keer niet wilde reageren in de mixed-zone. “Het is eens aan iemand anders om het uit te leggen”, zuchtte de doelman ontgoocheld. Onur Kaya probeerde dan maar een verklaring voor de inzinking te zoeken, maar vond er geen. “Vorig jaar zouden we na de 0-1 vlot uitgelopen zijn. Maar nu scoorden we geen tweede treffer. Vervolgens komt Moeskroen één keer en is het kassa. (zucht) Een uitleg heb ik niet. Als je de tegengoals ziet, zijn ze weer vermijdbaar. Het kan niet dat we onze voorsprong zomaar weggeven.”

De Turkse Belg, die prima was voor rust, beseft dat er dringend iets moet veranderen bij Zulte Waregem. “Want zo kan het niet verder”, klonk het. “Na de 1-1 durfde niemand nog voetballen. We trapten alleen nog lange ballen naar onze spitsen.” Al ligt het probleem van de bekerwinnaar vooral achterin. “In bepaalde wedstrijden moeten we de deur op slot gooien, maar die kwaliteiten hebben we niet.”

Photo News

Francky Dury analyseerde het verlies eveneens met een onweerswolk boven het hoofd. “De tweede helft zijn we overpowered geweest. Ik kan begrijpen dat de supporters een verklaring eisen. We hadden toch iets meer mogen geven. Nochtans waren we goed gestart, maar nadat Moeskroen van systeem veranderde profiteerden ze van de ruimte in de omschakeling.”

“Maar het zou niet correct zijn mocht ik mijn jongens aanvallen”, ging Dury verder. “Het is aan mij om hen opnieuw op het spoor te krijgen en vertrouwen te geven. Dit is een veel moeilijkere situatie dan werken met een machine die draait. Daar moet je gewoon een beetje smeren en ze loopt opnieuw. De onze zal een paar nieuwe stukken nodig hebben. We hebben nog twaalf dagen om te anticiperen op de transfermarkt.”

Photo News MOUSCRON, BELGIUM - DECEMBER 23 : Francky Dury head coach of SV Zulte Waregem, Ivan Saponjic forward of SV Zulte Waregem and Gertjan De Mets midfielder of SV Zulte Waregem leaving the pitch disappointed after the defeat after the Jupiler Pro League match between Royal Excel Mouscron and SV Zulte Waregem at the Le Canonnier stadium on December 23, 2017 in Mouscron, Belgium, 23/12/2017 ( Photo by Nico Vereecken / Photonews

