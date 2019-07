Exclusief voor abonnees Dury wil kwakkelseizoen van vorig jaar vermijden: “Ik heb twee keer mijn ontslag aangeboden” Jonas Van De Veire en Pieter-Jan Calcoen

31 juli 2019

06u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem Van vicekampioen en bekerwinnaar naar een grijze muis. Ook nu is de competitiestart slecht. Waar is het misgegaan met Zulte Waregem en Francky Dury (61)? “Natuurlijk heb ik mezelf in vraag gesteld.”

“Weet je hoe de maatschappij in elkaar zit?” Het interview loopt op zijn einde wanneer Francky Dury plots een blanco A4'tje van een hoop analyserapporten graait. “Wanneer ik bovenaan het klassement stond en zei dat dit een blauw blad was, waren er mensen die me geloofden. Als ik nu zeg dat het wit is... moet ik me nog meer verantwoorden.” (zucht)

