Dury spreekt over de malaise bij Essevee: "Ik ben bevoorrecht" PJC

09u02 0 BELGA Zulte Waregem Straf: middenin een interview met Francky Dury (60) klinkt plots het woord 'degradatiekandidaat'. Nóg straffer: de Zulte Waregemtrainer "begrijpt" onze opmerking. Hoe is het zover gekomen?

4 op 33 coach, en u bent zestig. Hebt u er op déze manier nog zin in?

"Er is geen gebrek aan motivatie. De dag dat ik gelaten word, zullen mijn spelers dat voelen. Ik ben een winnaar - ik zal nooit opgeven."

Wat is er aan de hand met Zulte Waregem?

(zucht) "Ik heb dit zien aankomen. Het vertrek van Leye was niet ingecalculeerd en dan vielen ook nog eens Bossut en Derijck uit. Na de bekerwinst hadden we onszelf voorgenomen minder huurspelers aan te trekken, maar we hebben er acht... En alsof dat nog niet voldoende is, heb ik een erg jonge kern. We hebben te veel risico's genomen in de transferperiode."

Zijn uw opmerkingen deze zomer dan genegeerd?

"Wij zijn succes gewoon en ik wil altijd meer, dus ik ben streng in de zoektocht naar profielen. Dat maakt dat ik niet de makkelijkste ben om mee samen te werken - ik weet perfect wat ik wil voor elke positie. Mijn verwachtingen zijn evenwel onvoldoende ingevuld. Je kunt als trainer wel iets vragen, maar..."

