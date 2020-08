Dury predikt kalmte na pijnlijke competitiestart, maar: “Tegen Waasland-Beveren wordt het een zespuntenmatch”



Eddy Soetaert

21 augustus 2020

15u53 0 Zulte Waregem Hoe start je als coach aan je werkweek als je team met 0 op 6 onderin de tabel staat vastgeprikt? “Ik heb er ervaring mee”, zegt Francky Dury die al andere watertjes heeft doorzwommen. De coach van Zulte Waregem blikt vooruit naar de wedstrijd van morgen tegen Waasland-Beveren.

Ervaring heeft hij zeker. Vorig jaar nog startte Zulte Waregem ook met 0 op 6 (nederlagen tegen Mechelen en Standard) maar daarna won hij prompt twee keer, nog wel op Genk en thuis tegen Charleroi. Meer nog: na die slechte start bleef Essevee acht opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. “En met Nieuwjaar stonden we zesde”, weet Dury.

“Ik onthoud dat we een goede wedstrijd speelden tegen Genk, zeker de eerste helft was voortreffelijk, en een mindere partij op Beerschot. Dit Beerschot is op dit moment dan wel een heel goeie ploeg. Ze hebben zich grondig voorbereid op de promotiefinale tegen OHL, die uiteindelijk niet hoefde maar die ze wel met 1-4 wonnen. We waren er ook goed in de match gekomen nadat we gelijk maakten, maar na de 2-1 van Holzhauser was er geen reactie meer.”

“Nu moeten we proberen rustig te blijven. Niemand moet ons komen uitleggen hoe de situatie momenteel is. Het wordt tegen Waasland-Beveren een zespuntenmatch. Waarmee ik niet bedoel dat het een match is die gaat over de redding van de teams, maar over het belang, dat wel. Zo was dat ook toen we vorig jaar op de derde speeldag gingen winnen op Genk. Na Waasland-Beveren moeten we naar Moeskroen en daarna, na de break, staan Charleroi en Club Brugge op de plank.”

“Ik weet hoe Waasland-Beveren zich zal aandienen: zoals ze deden tegen Standard en Kortrijk. Met een lage verdediging en snedige counters, met een grote Heymans vooraan.”

Twee competitiematchen ver en het tere punt van Essevee valt op: het team mist een dirigent, een dominante figuur op de tien. “Dat klopt”, zegt Dury. “We missen een man van de finale pass. Het moeilijkste onderdeel in voetbal is een voorzet perfect versturen zodat de aanvallers optimaal in balbezit komen. Vorig jaar kwam Larin meer in het duel, nu hebben we spitsen die zich vrijlopen. Maar we zetten stappen.”

Bianda in de selectie

Vanuit de kleedkamer komt alvast goed nieuws: Opare en Kainourgios zijn weer inzetbaar, Björdal doet weer de collectieve training mee maar komt nog niet voor selectie in aanmerking. De jonge William Bianda wel. De Fransman, gehuurd bij AS Roma, mag dan conditioneel nog niet top zijn, het licht staat op groen bij Roma en nu ook bij Francky Dury.

En hoe is het intussen met Sammy Bossut, in een laatste oefenpartij geveld na een fel contact met een schedelbreuk en een hersenschudding als gevolg? “Wij hebben regelmatig contact. Sammy was vorige week op de club. Maar hij moet vooral veel rusten. Hoelang? Dat zullen de dokters op tijd uitmaken, ik durf er geen termijn op kleven maar we wensen hem een spoedig herstel.”

De supporters kunnen dan wel niet helpen met hun aanmoedigingen in het stadion, gisteren hingen ze wel een spandoek aan de afsluiting van het oefenveld: “’6/6 Nothing Less”. Niets minder dan 6 op 6 willen ze. Dury uiteraard ook.