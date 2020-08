Dubbel jubileum aan de Gaverbeek: Dury coacht 500ste competitiematch met Zulte Waregem, Deschacht speelt 500ste in Pro League Redactie

12u00 0 Zulte Waregem Zo groot is het toeval: straks speelt Olivier Deschacht (39) zijn 500ste competitiematch in de Pro League. En precies ook vanavond coacht Francky Dury (62) zijn 500ste in de hoogste klasse voor Zulte Waregem. ‘Oli’ zette zijn reeks in met Anderlecht in mei 2002, Francky begon op 6 augustus 2005 met 1-3 winst in Gent. Respectievelijk achttien en vijftien jaar later starten zij straks alweer een nieuw seizoen op.

Het doel van Francky Dury is duidelijk: “Het is het doel van veel ploegen in de middenmoot”, zegt hij. “We willen zo hoog mogelijk eindigen maar in ieder geval willen we wat graag die nieuwe mini-play-off 2 voor de nummers 5 tot 8 halen. Play-off 1 is de mooiste eindronde die je kunt halen, play-off 2 is minder leuk. Maar zoals het nu wordt uitgetekend, met die mini-play-offs, is het wel interessant. Je moet weten dat wij vijf keer op tien de play-off 1 hebben gehaald, maar mede door de opkomst van Antwerp wordt dat steeds moeilijker. De play-off 2 voor 5 tot 8 heeft dus wel iets te bieden.”

Maar als je niet bij de eerste acht eindigt, gaan de boeken vroeg dicht.

“Doordat we met achttien zijn, duurt het nu toch al tot half april. Dat is een pluspunt. Het gaat nu niet meer over 30 wedstrijden in de reguliere competitie en 10 in de nacompetitie maar over 34 en 6. Ik weet dat het vroeg kan gedaan zijn, maar nu hebben we tenminste toch 34 wedstrijden.”

Het was ook voor jou lang uitkijken naar eindelijk nog eens competitievoetbal.

“De lockdown ging in half maart. Weet je: het gaat hier om jonge mensen. Die moeten kunnen voetballen. We zijn bijna vijf maanden verder. Ik ben blij dat we de spelers hebben opgevolgd op strava maar ik ben nog meer blij dat we nog drie weken hebben getraind in mei. Het was opmerkelijk: zelden zag ik in mei een groep nog met zoveel drive trainen,.”

En heb je voldoende materiaal om de strijd voor minstens de achtste plaats aan te gaan?

“Hier is niet veel veranderd. De fauw is vervangen door Opare, Mensah door De Bock. We haalden in januari al Vossen en Dompé. Dan kan Vossen nu de rol van Larin overnemen.”

De fauw is inmiddels een lid van je trainersstaf, samen met Timmy Simons. Da’s een behoorlijke vernieuwing.

“De directie, de aandeelhouders zeg maar, had gevraagd om te verjongen. We vermoedden dat Davy zou stoppen met voetballen en dachten aan hem, maar uiteindelijk hebben we twee nieuwe gezichten binnengehaald. We zijn zeven weken ver, het loopt zeer goed. We praten over voetbal, ik ben tevreden dat ik mijn ervaring als coach kan doorgeven aan die jonge mannen. “

Eindelijk van start

Francky Dury is vooral blij dat de Pro League alle hindernissen heeft kunnen nemen om eindelijk van start te gaan. Want het was nogal wat met het voetbal de afgelopen maanden. “Wat ik daar persoonlijk over denk, is niet belangrijk”, zegt hij. “’De reactie van voetbalminnend België is veel belangrijker. Na vijftien jaar schrik ik niet gauw meer maar dit was geen reclame voor het voetbal. Tijdens de lockdown kon iedereen uitgebreid nadenken over scenario’s maar er is heel weinig gebeurd. En dan moesten er éék week voor de start van de competitie nog beslissingen worden genomen. Maar uiteindelijk zijn we tevreden dat we van start kunnen gaan. We vreesden lange tijd omwille van de tribulaties tussen de Pro League en enkele clubs, daarna weer door de corona-situatie in de provincie Antwerpen, maar ik neem aan dat we zondag aan de slag kunnen en het is goed zo.”

Zonder publiek.

“Ja, dat moet dan maar, al zullen we onze supporters uiteraard hard missen. Het wordt wennen voor iedereen.”

Meteen tegen een sterk team, Racing Genk, in 2019 nog landskampioen.

“Ik zou die wedstrijd graag winnen. Het is belangrijk dat je mee bent in het begin. We hielden een goede repetitie vorige zondag tegen Gent.”

Al moet het dan zonder de ongelukkige Sammy Bossut.

“Het is een streep door onze rekening, Sammy was heel sterk bezig. Maar we moeten erdoor. Eike Bansen staat zondag in doel.”

En ‘good old’ Oli Deschacht is er nog altijd bij. Voor zijn 500ste zowaar.

“Kijk, Oli speelde vorig seizoen ruim 80% van de matchen waarvoor hij beschikbaar was. Dat betekent dat je met hem wilt doorgaan. Tijdens de winterstage in Marbella gaf hij al aan dat hij er nog een seizoen bij wou doen. ‘Ik ga er alles aan doen om ooit in schoonheid te kunnen eindigen. Maar als het niet meer lukt, wil ik hebben dat je het mij zegt’, zei hij toen. Maar ik kan je verzekeren: hij doet het nog altijd goed.”