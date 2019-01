Drie aanwinsten van Zulte Waregem hebben iets recht te zetten: “Ik kan niet leven met het statuut van invaller” Jonas Van De Veire in Spanje

08 januari 2019

10u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem Overbodig bij hun ex-clubs, maar van levensbelang voor Zulte Waregem. Stef Peeters (26), Ibrahima Seck (29) en Idrissa Sylla (28) moeten Essevee straks verzekeren van behoud. Hun openingswoorden.

Peeters : “Nu al beter geïntegreerd dan na anderhalf jaar Caen”

“Zolang je speelminuten krijgt in het buitenland is er niks aan de hand. Pas wanneer dat niét zo is, begin je na te denken. Dat was dit seizoen het geval bij Caen. Door de komst van Faiçal Fajr, een Marokkaanse international, was er geen plaats meer voor mij op het middenveld. Nochtans presteerde ik beter dan vorig jaar. Via Elyaniv Barda, momenteel assistent-coach bij Hapoel Be’er Sheva, kon ik naar Israël. Maar toen het aanbod van Zulte Waregem kwam, moest ik niet twijfelen. Ik vond vroeger al dat deze club qua denk- en speelwijze perfect bij me past. Ondanks dat ik uitgeleend ben, zie ik mezelf ook niet terugkeren naar Caen. Let op: ik ben er een completere voetballer en mens geworden. Wedstrijden tegen bijvoorbeeld PSG - ik stond drie keer tegen hen in de basis - waren onvergetelijke ervaringen. Alleen is het er moeilijk als niet-Franstalige speler. Van de dertig jongens waren vorig seizoen alleen Santini, een Sloveen, een Fin en ik buitenlanders. Vooral in het begin zorgde dat voor moeilijkheden. Ik verstond bijna niks van de onderlinge gesprekken. Een groot verschil met Essevee. Echt, ik ben hier nu al beter geïntegreerd dan na anderhalf jaar in Caen.”

Seck: “Schrik? Genk stond ook 12de toen ik arriveerde”

“Ik kon bij Racing Genk blijven en voor de titel spelen. Maar ik ben een ‘competiteur’, een vechter. Ik kan niet leven met een statuut van invaller. Natuurlijk begreep ik het dat Philippe Clement door de omstandigheden geen andere keus had. Door een operatie aan de knie in het tussenseizoen miste ik de voorbereiding. Ondertussen deden de andere jongens het goed tijdens de competitiestart - dan kan je als coach de ploeg niet veranderen. Clement was trouwens de eerste die me belde om mij te feliciteren met mijn transfer naar Zulte Waregem. Of de switch van titel- naar degradatiestrijd niet zwaar is? (schudt het hoofd) Ik arriveerde vorig seizoen bij Genk toen ze twaalfde stonden. En ondertussen staan ze helemaal bovenaan. Het is niet het klassement dat telt voor mij. Bovendien ken ik Zulte Waregem na drie jaar in België. Dit is een ploeg met kwaliteit, die alleen even een moeilijke periode doormaakt. Ik ga proberen om met mijn sterktes deze groep iets extra bij te brengen.”

Sylla : “Harbaoui en ik kunnen perfect samenspelen”

“Na vier jaar was dit het juiste moment om terug te keren. Afgelopen zomer maakte QPR mij al duidelijk dat ik een nieuwe club moest zoeken. Een beetje verrassend, want ik kende er twee goeie seizoenen (Sylla scoorde 17 keer in 21 basisplaatsen, red.) en had mijn plaats in de Championship. (zucht) Maar ik paste niet in de plannen van de nieuwe coach. Omdat de mercato op dat moment nog maar één week open was, besloot ik te wachten tot de winter. In november zocht Zulte Waregem voor het eerst contact. Er was belangstelling van nog veel clubs, maar een terugkeer naar mijn ‘thuis’ leek me de beste optie. Deze club heeft me veel gegeven. Dankzij Essevee maakte ik transfers naar Anderlecht en QPR. Nu wil ik me hier herlanceren. Dat het een vreemd parcours is? (haalt de schouders op) Vroeger was er interesse van Wolverhampton en Newcastle, maar ik heb geen spijt van hoe het gelopen is. Ik wil nu Zulte Waregem helpen om weer hogerop te geraken. In het verleden speelde ik hier altijd play-off 1, maar de huidige situatie schrikt me niet af. De concurrentie van Hamdi Harbaoui evenmin. We kunnen perfect samenspelen - dat vertelde de trainer zelfs al aan de telefoon. Bovendien maakt het niet uit wie de goals maakt. (lacht) Zelfs Sammy mag scoren.”