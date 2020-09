Dramatische middag voor Dury en Zulte Waregem: “Tegen dit Club Brugge was terugkomen onmogelijk” Luc Verweirder

20 september 2020

19u05 0 Zulte Waregem Dramatisch. Een andere omschrijving voor de prestatie van Zulte Waregem zondagmiddag tegen Club Brugge is er niet. Zelfs freewheelend had de landskampioen geen kind aan Essevee. Van de fusieclub bleef geen spaander heel. Nul-zes. Wat kan je dan als coach nog zeggen? “Niet veel”, moet Francky Dury deemoedig het hoofd buigen.

De harde kern van de fusieclub op de grens van Oost- en West-Vlaanderen heeft in elk geval bloed geroken. Toen Olivier Deschacht zijn club met een kopbal in eigen doel al na vijf minuten ongelukkig op achterstand bracht, werden in de tribune achter het doel van Eike Bansen plots zes spandoeken ontrold.

Dat was niet nieuw. Al bij het bezoek van Waasland-Beveren aan de Gaverbeek, na de nul op zes waarmee het team van Dury aan de competitie was begonnen, gingen bij de fanatiekste aanhangers alle alarmbellen af. “Geef ons ons DNA terug”, stond er te lezen. Of: “Meer grinta”. Of: “Gerichte transfers”. Of nog: “Structurele wijzigingen” en “Het is 5 na 12". Je kon het geen supportersopstand noemen, want er zat toen niemand op de tribunes. Maar tegen Club Brugge zaten daar wél 3400 fans, en het verbaasde niet dat sommigen halfweg de partij al richting uitgang beenden. Toen stond het al 0-4.

Zes punten tegen laatste twee

Een donderpreek van Dury dan maar, halfweg, om de bakens alsnog te verzetten? “Dat was zinloos”, vindt de meest ervaren Belgische coach in onze hoogste klasse. “Tegen dit Club Brugge was terugkomen onmogelijk, niemand die dat beter besefte dan ikzelf. Daarom heb ik gewoon, heel rustig, gevraagd om toch te proberen ons als team weer in de wedstrijd te knokken. Wat ze ook deden, maar zelfs dan voelde je dat Club Brugge de teugels vierde. Als ze wilden doordrukken, kwamen we weer in de problemen.”

Het had nochtans anders kunnen lopen. In de allereerste minuut stond Gianni Bruno plots oog in oog met Simon Mignolet. “Was die bal binnengegaan, dan gingen we een andere wedstrijd gekregen hebben”, probeert Dury nog.

Maar ook hij besefte dat je na zo’n zware verliescijfers niet met ‘als’ en ‘indien’ moet afkomen, maar met een spijkerharde analyse. Die komt er de komende dagen. Want na de nul op zes in twee thuiswedstrijden, weliswaar tegen Charleroi en Club Brugge, volgen nu verplaatsingen naar Standard en OH Leuven. En wie tot dusver alleen punten kon pakken tegen Waasland-Beveren en Moeskroen, zeventiende en achttiende in de rangschikking, weet dat een doemscenario absoluut moet worden vermeden tegen dat de tweede interlandbreak er aan komt.