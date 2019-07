Dolle transferweek bij Zulte Waregem. Maar volstaat het? JONAS VAN DE VEIRE

06 juli 2019

22u21 8 Zulte Waregem Van twee naar zeven. Zulte Waregem sloeg deze week keihard toe op de transfermarkt. Maar volstaat dat om het verlies van Theo Bongonda en Hamdi Harbaoui te compenseren?

Exact een week geleden zuchtte Francky Dury eens diep. “Het is tijd om versterkingen binnen te halen”, klonk het alarmerend na de oefennederlaag tegen OH Leuven. “Het duurt te lang. Ik heb geen mogelijkheden.” Maar kijk, zeven dagen - en straks vijf aanwinsten - later ziet de wereld er plots helemaal anders uit aan de Gaverbeek.

Met Cameron Humphreys en Dimitri Oberlin liepen al twee nieuwe gezichten rond bij Essevee. Maar deze week mocht CEO Eddy Cordier met de ene na de andere aanwinst op de foto. Dinsdag was de komst van Luka Zarandia - een Georgische flankaanvaller - het startschot van een heus transferoffensief. Vrijdag volgde de aankondiging van Cyle Larin (24), die op huurbasis overkomt van Besiktas. De krachtige Canadese aanvaller moet straks de leemte van Harbaoui opvullen. Pluspunt: hij is complementair met de snelle Oberlin. En vandaag (zaterdag, red.) weer twee traditionele kiekjes van Cordier die een nieuwkomer de hand schudt. Daarbij Nikolaos Kainourgios. De Griekse tester leek in eerste instantie een passant te worden. Gezakt uit de tweede klasse van zijn land, met amper vier goals. Alleen maakte hij op training een goede indruk als linksachter op Dury. Essevee is bereid om de gok (met laag risico) te nemen - je wilt niet hetzelfde meemaken als met Osimhen.

In één klap kondigde Zulte Waregem ook George Timotheou aan. De Australische verdediger, die overkomt van Schalke, heeft kwaliteiten die de defensie van de fusieclub miste. Een linkervoet en met zijn 1m90 bijzonder dominant in de duels. Hij werd aangebracht door makelaar Federico Avellino, die vorig jaar Felipe Avenatti (tevergeefs) aanbood. De Belgische-Italiaan moet ook het dossier van toptarget Omar Govea met succes afronden. Vorig jaar vloekte Dury nog dat de Mexicaanse middenvelder naar Antwerp trok. Een dure misser - het plan B, Bedia en Sylla aantrekken, was een flop.

Met Govea hopen ze bij Essevee eindelijk over een competitief middenveld te beschikken. De drievoudig international kan potentieel een goede driehoek vormen met Seck en Bjørdal. Alleen: wie gaat de weggevallen statistieken van Theo Bongonda en Hamdi Harbaoui - samen goed voor vijftig beslissende acties - compenseren? Het CV van Zarandia en Kainourgios is pover, Larin en Oberlin braken niet door bij Europese subtoppers. Aan Dury om zijn ploeg zoals in de gouden tijden nog eens boven zichzelf uit te laten stijgen. Of is het transferoffensief nog niet over?