Dispuut rond huurling Leali is de druppel: Essevee en Juventus op ramkoers JVDV

18 januari 2018

06u30 23 Zulte Waregem Hoogspanning aan de Gaverbeek. Na een dispuut rond huurling Nicola Leali vertrok Juventus er gisteren met slaande deuren. De samenwerking lijkt nu definitief voorbij.

De verwijten vlogen in het rond. Het gekibbel rond derde doelman Nicola Leali tussen Zulte Waregem en Juventus bereikte gisteren een kookpunt. De Italiaan heeft al ruim een week een akkoord met Perugia over een contract van 3,5 seizoenen. Voor Leali, door 21 tegengoals in 8 matchen compleet verbrand bij Essevee, een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. En Juventus zou met de transfer nog een aardige som kunnen opstrijken voor zijn doelman, die begin januari ook gepolst werd door Club Brugge. Alleen weigert de fusieclub vooralsnog te zwichten.

Furieuze reactie

Zulte Waregem wil Leali namelijk pas vrijgeven wanneer het een competitieve vervanger te pakken heeft. De onderhandelingen met meerdere doelmannen lopen, maar vooraleer er een akkoord is, mag Leali niet vertrekken. Dik tegen de zin van de Italiaanse topclub. En dus zakte Federico Cherubini, hoofdverantwoordelijke van de uitgeleende Juventus-spelers, gisteren in hoogsteigen persoon af naar Waregem om de situatie te deblokkeren.

Nog voor Cherubini voet op Belgische bodem zette, was Leali op Francky Dury afgestapt met een smeekbede om hem te laten vertrekken. Zonder succes, waarop de Italiaan prompt de training verliet. Toen Cherubini - ondertussen geland - dat nieuws vernam, reageerde die furieus. Leali's beslissing maakte de situatie er immers niet makkelijker op. Het gevolg was dat Cherubini de doelman verplichtte om terug te keren en zijn excuses aan te bieden. Die aanvaardde Dury evenwel niet. Happig op een dialoog met Cherubini over de situatie van Leali waren ze bij Essevee evenmin. Finaal was er dan toch een gesprek, maar een oplossing kwam niet uit de bus. Integendeel zelfs.

Het kleine sprankeltje dat de gespannen relatie tussen Zulte Waregem en Juventus levend hield, lijkt bij deze ook uitgedoofd. Vorig jaar borrelden de eerste frustraties op toen Luca Marrone vaak op de bank zat, ondanks de financiële inspanning van Juventus. Dit seizoen herhaalde dat scenario zich met Leali en ook Grigoris Kastanos. De Cypriotische international verzamelde amper 111 speelminuten. Het is maar zeer de vraag of Essevee na het incident van gisteren nog de kans krijgt om de situatie weer recht te trekken - Cherubini was in elk geval 'not amused'.

Nervositeit troef

De koortsachtige houding van Zulte Waregem toont aan dat de nervositeit hoog oploopt aan de Gaverbeek - de schrik om te degraderen zit er goed in. Zaterdag staat de belangrijke wedstrijd tegen concurrent KV Mechelen op het programma, maar wat nu al zeker is, is dat Essevee geen ideale voorbereiding kende. Niet het minst omdat Dury stilaan ook geïrriteerd raakt door de aanslepende overhang van Theo Bongonda - Trabzonspor blijft de laatste financiële plichten uitstellen - en het uitblijven van een nieuwe centrale verdediger. Enkel winst Achter de Kazerne kan de rust doen terugkeren. Nog dit: bij Zulte Waregem was CEO Eddy Cordier niet bereikbaar voor commentaar.