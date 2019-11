Deschacht verbijt de ontgoocheling: “Dit was een non-match” KDZ

08 november 2019

22u38 0

Olivier Deschacht was ontgoocheld na de nederlaag tegen zijn ex-club. “Dit was echt een non-match”, zei Deschacht. “Er waren weinig kansen. Wij waren niet top, Anderlecht was zeker niet top. De ploeg met dat tikkeltje geluk zou de wedstrijd winnen en dat bleek Anderlecht te zijn vandaag. Wij moeten hier lessen uit trekken. Als we echt willen meedoen voor een plaats in play-off 1 zullen we in dit soort wedstrijden toch meer kansen moeten creëren. Vandaag hebben we echt onder ons niveau gespeeld.”