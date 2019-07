Deschacht heeft mondeling akkoord met Zulte Waregem, verdediger trainde vanmorgen al mee GVS/TLB

19 juli 2019

Zet Olivier Deschacht (38) zijn carrière voort bij Zulte Waregem? De verdediger trainde vandaag alvast op proef mee bij Essevee. Beide partijen hebben bovendien een mondeling akkoord voor één jaar, handtekeningen zijn evenwel nog niet gezet. Die volgen wellicht wanneer blijkt dat Deschacht tijdens deze testen fysiek nog in orde is. “Door blessureleed in de defensie - Bürki (teen), Baudry (buikspieren) en Kainourgios (voet) - heeft Essevee Olivier Deschacht op proef”, klinkt het op de sociale media-kanalen van Zulte Waregem. Eerder wekte de ex-speler van Anderlecht en Lokeren interesse van OH Leuven en amateurclub SK Deinze.

De 38-jarige Deschacht zit zonder club na zijn vertrek bij het gedegradeerde Lokeren en hoopt zijn voetbalcarrière op het hoogste niveau te verlengen. De linkspoot was vorig seizoen bij de Waaslanders nog goed voor 26 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde. De verdediger kwam voordien zeventien jaar uit voor Anderlecht en speelde 601 wedstrijden voor paars-wit waaronder 99 op het Europese toneel, een record in de clubgeschiedenis.

