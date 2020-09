Deschacht: “Dit worden enkele slapeloze nachten” - Dury: “Niet eens kwaad gemaakt in pauze” ODBS

20 september 2020

16u03

Bron: Eleven Sports 1 Zulte Waregem Match om heel snel te vergeten voor Olivier Deschacht (39). Er was niet alleen de 0-6 tegen Club, maar met een own-goal luidde hij de desastreuze zondag voor Zulte Waregem in. Net als Dury probeerde de verdediger achteraf de rangen te sluiten.

“Ik dacht dat Seck die bal ging wegkoppen en schrok toen hij dat niet deed, waarna ik hem ongelukkig op mij kreeg.” Zo omschreef Deschacht het eigen doelpunt tegen net Club Brugge. Match waarin Essevee altijd gebrand is op een goed resultaat, laat staan een goeie prestatie. “Dit worden enkele slapeloze nachten. Ook bij de vijfde goal zag ik er niet goed uit (Deschacht werd in de wind gezet door Vanaken, nvdr). Dit was een collectieve off-day, ik ga hier echt geen kritiek geven op anderen. Zeker als je zelf zo slecht gespeeld hebt. Er zijn alleszins veel werkpunten, niet alleen het middenveld dat veel ruimte weggaf. Hoe we verdedigden en aanvielen... Zo hadden we toch altijd op 1-0 moeten komen? Ongelofelijk dat die bal er niet in ging. Typisch voor ons de laatste weken. Natuurlijk moesten we tegen Club de punten niet pakken. Maar we hadden er wel op gehoopt.”

Dury gaf toe dat het pijn aan de ogen deed. “Een harde nederlaag. Terugkomen tegen dit Club was onbegonnen werk. Daarom heb ik me ook niet eens echt kwaad gemaakt bij de pauze. Alleen gevraagd dat we ons nog in de match knokten. Het is in de beginfase dat we het weggaven. De gemiste 1-0, de kinderlijke tegengoals... We verloren ook telkens de bal veel te snel, zodat de ruimtes moeilijk te belopen werden. Club buitte dat goed uit. Maar laat ons nu geen te harde woorden uitspreken. Morgen zullen we de analyse wel maken. Hard werken en reageren zondag in Standard, is veel nuttiger.”