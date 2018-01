Degradatiezorgen dwingen Essevee tot investeringen, maar... "Paniek? Verre van" JONAS VAN DE VEIRE

Hamdi Harbaoui. Zulte Waregem Soms brengt een crisis het beste naar boven. Tijdens de gigantische terugval van Zulte Waregem zijn bestuur en sportieve staf dichter naar elkaar gegroeid. En dan arriveerde er ook nog een koele kikker die overloopt van het vertrouwen. Operatie redding van Essevee lijkt stevig ingezet.







Het decor van Zulte Waregem is identiek gebleven. Voor een week schippert het tussen het gezellige hotel Guadalmina en de perfecte grasmatten van het Marbella Football Center. Alleen: de omstandigheden zijn anders dan voorgaande jaren - en dan spreken we niet over de temperaturen. Tijdens deze winterstage maakt Essevee zich niet op voor een race naar play-off 1, wel voor de degradatiestrijd. "En tóch panikeren we niet. Verre van zelfs." Aan het woord is Tony Beeuwsaert, hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem. Net voor zijn terugreis naar België predikt de sterke man nogmaals rust in de bar van het hotel. Net zoals hij de voorbije maanden steevast het vertrouwen in Francky Dury uitsprak, ondanks de dramatische terugval. "Alle trainers worden vervangen, behalve Francky en Felice Mazzu", grijnsde Beeuwsaert zaterdagavond. Al blijft zijn steun niet beperkt tot woorden alleen. In de transfers van Marcq en Harbaoui droeg Beeuwsaert ook financieel zijn steentje bij. "In zo'n situatie, met deze achterban, moet je als hoofdaandeelhouder je verantwoordelijkheid nemen. Kijk, samen met Francky Dury en Eddy Cordier zijn we een engagement aangegaan. Wel, dan vervul ik in een moeilijkere periode mijn plicht. En bij die investeringen draait het niet om winst, hé. Het is uit noodzaak: we moeten met Zulte Waregem onze plek bij de G6 bestendigen. Dáárom hebben we die investeringen gedaan."

Zware investeringen, naar Essevee-normen. Damien Marcq werd met een prijskaartje van 1 miljoen de duurste transfer in de clubgeschiedenis. Hamdi Harbaoui kostte ruim 200.000 euro. En dan hoopt de bekerwinnaar ook Theo Bongonda en Sotirios Papagiannopoulos - evenmin goedkope vogels - binnen te halen. 't Is een hemelsbreed verschil met de zuinige mercato's van weleer. "Dit was dan ook heel noodzakelijk", benadrukt Dury. "Voordien zochten we te veel naar de makkelijkste oplossing. We konden niet opnieuw afkomen met huurspelers en onbekenden die een maandenlange aanpassingsperiode nodig hadden. Nee, jongens als Damien en Hamdi komen van twee topploegen en hebben hun strepen al verdiend. We moesten uit onze comfortzone treden om het 'new look' Zulte Waregem uit te bouwen." En die ommezwaai heeft veel te maken met de nauwe versterkte relatie tussen Dury en het clubbestuur. "Nooit eerder heb ik op de club zoveel intens contact gehad met de clubleiding. Ik heb een uitstekend gevoel overgehouden aan onze gesprekken de voorbije weken. We zijn dichter naar elkaar gegroeid omtrent het invullen van mijn vragen", glundert Dury, die nadrukkelijk Beeuwsaert looft. "Als we ons verzekeren van het behoud, draag ik dat op aan hem. Hij loste bij zijn komst (in 2016, red.) onze financiële problemen op en zette nu het licht op groen voor deze transfers. (lacht) Iedereen zegt altijd dat Francky Dury Zulte Waregem is, maar meneer Beeuwsaert is zeer belangrijk voor Essevee. Wat hij het laatste anderhalf jaar gedaan heeft voor mijn club zal ik nooit vergeten."

Op bestuursniveau zit het dus wel goed bij Zulte Waregem. En dankzij de nieuwkomers mag Essevee ook sportief beterschap verwachten. Zeker met Hamdi Harbaoui erbij. Zijn zelfvertrouwen staat in schril contrast met de vertwijfeling die de fusieclub de jongste maanden kenmerkte.

Goals, goals, goals

Zo profileerde de Tunesiër zich meteen als voortrekker in de degradatiestrijd. "Of ik druk voel? (grijnst) Ik ben al in moeilijkere situaties terechtgekomen, hoor. Enkele jaren geleden arriveerde ik bij Lokeren toen ze voorlaatste stonden. Ik begon meteen te scoren en we eindigden tiende." Aan de Gaverbeek verwacht Harbaoui niet dat het anders zal lopen. "Ik kon rekenen op interesse uit de Emiraten, maar koos voor Zulte Waregem, omdat ik mezelf als de ideale spits zie om hen uit de problemen te helpen. Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid om mijn etiket van doelpuntenmaker bevestigen. (droog) Ik zal mijn goals wel maken."