Broertje van Batshuayi scheurt tegen 192 km/uur over de snelweg Hans Verbeke

27 maart 2018

12u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem Het mag op een voetbalveld snel gaan voor Aaron Leya Iseka maar op de snelweg heeft de 20-jarige aanvaller van Zulte-Waregem kennelijk ook graag dat het vooruit gaat. Op een vrijdagnamiddag in juni van vorig jaar werd de huurling van RSC Anderlecht geflitst toen hij in Waregem met zijn BMW M4 tegen 192 kilometer per uur in de richting van Gent reed.

Het leverde de jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi vandaag voor de politierechtbank in Kortrijk een rijverbod van acht dagen en een boete van 400 euro op. Omdat hij nog niet zo lang z’n rijbewijs heeft, moet Leya Iseka van de rechter ook opnieuw slagen voor het theoretisch examen. De voetballer, die eind vorig jaar in de Europa League nog een enig mooi doelpunt scoorde in de gewonnen thuiswedstrijd tegen de Italiaanse topclub Lazio Roma, stuurde zijn kat naar de rechtbank.