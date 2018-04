Broer van Dortmund-doelman officieel van Zulte Waregem: "Hij is een echte krijger" Jonas Van De Veire

03 april 2018

17u56 1 Zulte Waregem Het leven is aan de rappen. Zulte Waregem heeft zijn eerste transfer voor volgend seizoen al bekend gemaakt. Young Boys-verdediger Marco Bürki (24) tekende een contract voor drie seizoenen. "Iemand met veel potentieel", klinkt het in Zwitserland.

Aan de Gaverbeek bouwen ze volop aan de toekomst. Essevee kondigde vandaag aanwinst Marco Bürki aan. De grote ambitie van de Zwitser: uitgroeien tot een volwaardige titularis - iets wat door omstandigheden bij Young Boys Bern niet lukte. "Nochtans was de sportief manager dol op hem", getuigt Fabian Ruch, journalist bij de Berner Zeitung. "Hij benadrukte steeds dat Marco zou doorbreken."

Zeker dit jaar leek de belofteinternational zijn kans te krijgen bij de Zwitserse topclub, na twee sterke seizoenen op uitleenbasis bij Thun. "Hij was er zonder twijfel de beste verdediger", meent Ruch. "Iedereen dacht bijgevolg dat Marco klaar was om een basisplaats te claimen bij Young Boys. Maar in laatste instantie verloor hij de concurrentiestrijd met aanvoerder Steve von Bergen en Ghanees international Kasim. Zo verzeilde hij verrassend opnieuw op de bank."

Ruch gelooft evenwel dat Bürki de kwaliteiten bezit om bij Zulte Waregem zijn carrière definitief te lanceren. "Hij heeft veel potentieel. Alleen is het voor hem moeilijk om negentig minuten geconcentreerd te blijven. Dat wekelijkse foutje moet hij uit zijn spel krijgen. Maar voorts beschikt Marco over een prima inspeelpass en een stevig lichaam. Binnen de kleedkamer looft iedereen hem ook voor zijn natuurlijke leiderschap. En net als zijn broer Roman is hij op het veld een echte krijger."

Broer van Dortmund-doelman

Roman Bürki: de naam doet wellicht een belletje rinkelen. De doelman van Borussia Dortmund en Zwitsers international is de oudere broer van Marco. "Ze zijn zeer close", weet Ruch. "Recent sprak ik nog met Roman over de situatie van zijn broer - hij was er erg mee begaan en hoopte dat er snel een oplossing zou komen. (lacht) Ik ben er dus vrij zeker van dat hij volgend seizoen wel eens zal komen supporteren voor zijn broer."