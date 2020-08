Bossut heeft schedelfractuur en zware hersenschudding na botsing en blijft deze nacht in ziekenhuis ter observatie

Redactie

01 augustus 2020

21u51 32 Zulte Waregem Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut (34) heeft in het oefenduel tegen AA Gent een zware hersenschudding en een schedelbreuk opgelopen. De keeper werd afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Gent en blijft er deze nacht ter observatie.

Bossut (34) maakte een zware botsing met Jordan Botaka. Hij werd minutenlang op het veld verzorgd en nadien met een draagberrie afgevoerd. Hij kreeg daarbij applaus van alle (weinige) aanwezigen - de match ging immers door achter gesloten deuren. Bossut liep een zware hersenschudding en een schedelfractuur op. Bossut onderging verdere onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis van Gent en blijft er deze nacht ter observatie.

“Veel beterschap”, stak Simon Mignolet zijn collega-doelman op Twitter een hart onder de riem. Bossut speelt sinds 2006 in het Regenboogstadion en keepte al meer dan 400 wedstrijden voor Essevee.

Het incident doet terugdenken aan de botsing van Petr Cech. Op 14 oktober 2006 kwam de Tsjechische doelman van Chelsea hard in aanraking met de knie van Reading-spits Stephen Hunt. Ook hij werd minutenlang op het veld verzorgd en had een schedelfractuur. Na een revalidatie van twee maanden keerde hij in januari 2007 terug op het veld. Sindsdien keepte hij telkens met een helm.

Zulte Waregem won de wedstrijd met 2-1 dankzij een ijzersterke start. Beide teams eindigden de match met tien.

