Boskamp en co lachen zich te pletter met 'doldwaas' verhaal uit Waregem (maar grootste verrassing kwam later) 11u15 0 rv Zulte Waregem Zulte Waregem hield Vitesse afgelopen donderdag op een 1-1-gelijkspel in de groepsfase van de Europa League. Ook in 'Voetbal Inside' werd over de wedstrijd gepraat, zij het op een iets andere manier dan dat in de meeste andere voetbaltalkshows zou gebeuren.

In 'Voetbal Inside' mocht de Nederlandse auteur Marcel van Roosmalen zijn opwachting maken. Van Roosmalen is een Vitesse-fan en maakte de verplaatsing naar Waregem. Maar héél enthousiast werd de 49-jarige schrijver daar duidelijk niet van.



"De wedstrijd had meer weg van een eindeseizoenswedstrijd. Het hoogtepunt waren de 700 broodjes in de perszaal tijdens de rust", aldus Van Roosmalen. Jan Boskamp en de andere praatgasten moesten gelukkig wel smakelijk lachen om het 'doldwaze avontuur' van de Nederlander in Waregem.

Jarige Boskamp

Maar voor Boskamp moest de grootste verrassing dan nog komen. De Nederlandse analist viert vandaag zijn 69ste verjaardag en daarom werd er op het einde van de uitzending een gigantische Feyenoord-taart voor zijn neus gezet.