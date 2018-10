Bongonda beseft dat hij niveau moet opkrikken, maar... "Het ligt niet aan één man" Jonas Van De Veire

31 oktober 2018

07u23 0 Zulte Waregem Waar is de tijd dat Zinédine Zidane hem feliciteerde met zijn match tegen Real? Twee jaar later bengelt Theo Bongonda (22) onderaan de Jupiler Pro League.

"Zeg Theo, ik word toch peter van je kindje, hé? En we moeten nog eens samen een pizza gaan eten. Maar jij trakteert!" Bongonda steekt met een brede glimlach de duim omhoog naar Thomas Caers, zijn voetbalvader die hem lanceerde in de jeugdacademie van Jean-Marc Guillou. Sindsdien is de wereld rondom Bongonda ontegensprekelijk veranderd. Zo wordt hij in maart papa van een dochtertje - "het is een extra motivatie" - en op het veld dolt hij niet meer op blote voeten met zijn tegenstanders. Bij Zulte Waregem knokt de flankaanvaller nu tegen de degradatie. "Nooit eerder stond ik laatste in mijn carrière", blaast Bongonda.

