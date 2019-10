Boete van meer dan 83.000 euro blijft onbetaald: arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Berahino (Zulte Waregem) Redactie

08 oktober 2019

17u32

Bron: Stoke Sentinel 0 Zulte Waregem Zulte Waregem-spits Saido Berahino lijkt in vieze papieren te zitten.

De voormalige aanvaller van Stoke kreeg eerder dit jaar een boete opgelegd van zowat 83.000 euro omdat hij dronken achter het stuur van zijn wagen was gekropen. Vanochtend moest de 26-jarige Burundees dan ook gaan uitleggen voor de rechtbank in Willesden (noord-west Londen) waarom die zware boete nog steeds niet is vereffend, maar hij stuurde zijn kat. Reden genoeg voor de rechter om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de man die in negen wedstrijden al vier keer scoorde voor Essevee.

Bij Zulte Waregem maken ze zich voorlopig geen zorgen. Berahino zou geen uitnodiging hebben gekregen voor vandaag, de club hield er rekening mee dat de speler pas maandag zou afreizen naar Engeland voor de zitting.

Eind vorige maand deed Berahino over die feiten al zijn verhaal in een interview met uw krant. “Toen ik aan het uitgaan was met mijn vriendin en een vriend, werden we overvallen. Ik sprong daarna in mijn wagen en parkeerde mij wat verderop. Ik reed slechts tien seconden maar de politie hield mij tegen en legde mij een ademtest op. Ik was om 5 uur ’s ochtends in het politiebureau. Mijn makelaar kreeg om 7.15 uur telefoon van een krant en om 8 uur stond het breed uitgesmeerd in de media. Zonder dat iemand wist hoe het écht in elkaar zat.”