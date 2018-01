Binnenkijken in het nieuwe pronkjuweel van Essevee Jonas Van De Veire

25 januari 2018

10u57 2

Zulte Waregem heeft er een pronkjuweel bij. Tegen Standard pakte Essevee voor het eerst uit met de elf fraaie skyboxen in de nieuwe Zuidercorner. "Onze partners waren laaiend enthousiast", blikte commercieel manager Tyas Kastelijn voldaan terug. "We zijn hen trouwens dankbaar. Want ondanks het feit dat het sportief minder liep, zijn al onze skyboxen verhuurd." Wie dinsdagavond rondliep in het nieuwe visitekaartje van Essevee merkte meteen de warme sfeer die er heerste. "We hebben ons huiswerk dan ook goed gemaakt", aldus Kastelijn. "Wij wilden in ons concept skyboxen met een open karakter en licht langs beide kanten. Zo zie je andere partners passeren, terwijl je in de skybox zit. Dinsdag bleek dat het onmiddellijk aansloeg. We kregen veel positieve reacties." Het ging wel nog maar om een eerste kennismaking. Andere niveaus van de hoektribune - waar onder meer een fan-ticketshop, bistro-loungebar en feestzaal komen - worden de komende maanden afgewerkt. Kastelijn: "De officiële opening is voorzien rond begin april, waarschijnlijk tijdens de eerste match van de play-offs. (lacht) Wie weet kunnen we daar nog een 1 bijplaatsen."

Bekijk hieronder de eerste foto's