Berahino ziet terugkeer naar Engeland zitten, maar zwaait ondertussen wel met bloemetjes: "Heb tot dusver geweldige tijd in België gehad"

06 mei 2020

06u00

Bron: Daily Mail 0 Zulte Waregem Zulte Waregem-aanvaller Saido Berahino laat weten een ​​terugkeer naar het Engelse voetbal te overwegen. Berahino was dit seizoen één van de uitblinkers bij Essevee, maar financieel wordt het voor de West-Vlamingen een quasi onmogelijke opdracht om de speler langer in Waregem te houden.

Saido Berahino (26) behoort niet tot de groepjes van zes die de training bij Zulte Waregem hebben hervat. Hij verblijft nog in de Midlands in de buurt van zijn vorige club Stoke City. Bij Essevee loopt zijn contract nog een jaar maar in de Engelse pers solliciteert de Burundese Brit naar een club. “Ik heb in België een uitstekende relatie met de coach, maar mede door de coronatijden zal de club willen cashen”, zegt hij.

In Waregem is het geen geheim dat de club wat voelt voor een transfer voor de man die eerder als een enfant terrible werd omschreven. Vijf jaar geleden stond zijn marktwaarde nog op 15 miljoen, nu wordt dat als het even meezit nog 3 miljoen. “Het is tijd om weer in de Championship te spelen”, zegt Berahino. “De kans is klein dat ik nog naar België terugkeer al heeft Zulte Waregem me de liefde voor het voetbal teruggebracht.”

Berahino ruilde deze zomer Stoke City (Championship) in voor Zulte Waregem. Een geslaagde transfer voor Essevee, want de Engels-Burundese aanvaller kende - ondanks een blessure van een aantal weken - een prima seizoen aan de Gaverbeek. In totaal scoorde hij acht doelpunten in 22 wedstrijden. Daarnaast was Berahino ook goed voor drie assists.

Heel wat buitenlandse clubs tonen ondertussen interesse in de 26-jarige Berahino. Ploegen uit onder meer Italië, Frankrijk en Rusland hebben naar verluidt belangstelling. Ligue 1-ploeg Nimes had al voor zijn overgang naar Zulte Waregem interesse in de speler.

Berahino verliet Engeland vorige zomer via de achterpoort na een teleurstellende periode in Stoke. De aanvaller had er een brokkenparcours opzitten die overschaduwd werd door een racewedstrijd in dronken toestand. Een rijverbod van 30 maanden, gevolgd door een boete van 75.000 pond (ruim 85.000 euro, red.) was zijn deel.

Lovende Dury

In België kon Berahino met een propere lei herbeginnen en zijn reputatie weer opbouwen. “Ik kan enkel oordelen en spreken over mijn ervaring met Berahino in zijn periode hier bij ons, en daar ben ik heel positief over”, klonk het dit seizoen bij Francky Dury die een goeie band heeft met de aanvaller.

Dury zette Berahino in als vleugelspeler in plaats van centrale spits. De coach van Zulte Waregem raakte onder de indruk van zijn aanpassingsvermogen. “Ik kan niets aanmerken op zijn houding en mentaliteit. Hij komt op tijd, hij luncht samen met de rest van groep,... die jongen wil gewoon voetballen”, aldus Dury.

Vorige zomer werd aan de Gaverbeek diep in de buidel getast om Berahino te contracteren. Een financiële inspanning die - gezien de coronacrisis - moeilijk vol te houden is. De Engelse spits heeft nog een contract tot halverwege 2021, maar zou volgens The Daily Mail bij een goed bod wegmogen.

Berahino zelf strooit met bloemetjes naar Zulte Waregem in de Engelse pers. “Ik heb dusver een geweldige tijd in België gehad. Ik heb laten zien dat ik me kan aanpassen in een andere competitie. Ik kan mijn teamgenoten en coach alleen maar bedanken voor hun geloof in mij.”

