Baudry bekroont ijzersterke partij tegen Vitesse met plekje in UEFA-Team van de Week

Bron: Belga 0 Photo News Zulte Waregem De UEFA heeft Zulte Waregem-verdediger Marvin Baudry opgenomen in haar Team van de Week in de Europa League. Zulte Waregem pakte donderdagavond zijn eerste zege in de groepsfase van de Europa League. Essevee won met 0-2 bij Vitesse. Baudry scoorde het eerste West-Vlaamse doelpunt in Gelredome.

De 27-jarige Baudry, sinds de zomer van 2015 aan de slag bij Zulte Waregem, kwam dit seizoen tot tien optredens bij Essevee. De partij bij Vitesse was zijn tweede basisplaats in de Europa League.



Baudry krijgt in het Team van de Week het gezelschap van doelman Barbosa (Villarreal), verdedigers De la Bella (Real Sociedad), Ankersen en Lüftner (beiden FC Kopenhagen), middenvelders Depay (Lyon), Canales (Real Sociedad), Prokop (Austria Wien) en Tosic (Partizan Belgrado) en aanvallers Krmencik (Viktoria Plzen) en Osako (FC Keulen).





ANP Pro Shots