18 vragen voor de 18 profseizoenen van kersvers assistent-coach Davy De fauw: "Preud'homme is mijn voorbeeld, zonder twijfel"



Pieter-Jan Calcoen

23 april 2020

04u00 0

1. Hoeveel nachten heb je de laatste maanden wakker gelegen?

(lacht) “Ik ben een goeie slaper. Het is wel een feit dat ik zeven op zeven met deze beslissing bezig geweest ben. Eigenlijk krijg je van het moment dat je 35 bent elke zes maanden de vraag wanneer je stopt. Nu was het het goeie moment: ik ben Essevee bijzonder dankbaar voor deze kans. Ik speelde nog zo goed als alles, voel me uitstekend, maar soms moet je gewoon springen.”

