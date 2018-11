“We zijn bestolen” en “Gaat dit ooit eens stoppen?”: Zulte Waregem nog steeds woedend op arbitrage JVDV

05 november 2018

11u27 0 Zulte Waregem Zulte Waregem is na nieuw verlies bij Sint-Truiden woedend op de arbitrage. Een discutabel afgekeurde treffer van Hamdi Harbaoui zorgde voor de complete ommekeer. “Dit kan écht niet meer”, luidt het bij Dury en CEO Cordier. Bongonda reageert deze ochtend via Twitter, met als bijschrift bij een filmpje waarin hij -opnieuw- geen penalty krijgt: “Gaat dit ooit eens stoppen? Ach, het is maar Zulte Waregem dus het is niet erg, meneer de scheidsrechter?”

Ça va s’arrêter un jour ? Ah c’est Zulte waregem donc c’est pas grave c’est ça Mr l’arbitre ? 😊 pic.twitter.com/Q79vrniXQL Théo Bongonda(@ Theo_Bongonda) link

Eén helft lang plukte Zulte Waregem de vruchten van de verlossende zege tegen Standard: stabiel op het veld en in de hoofden. Met een bedrijvige Bongonda - stilaan weer een gevaar voor verdedigers - in de hoofdrol. Op het halfuur was de wispelturige flankaanvaller het eindstation van een knappe aanval langs Harbaoui en De Pauw. En net voor rust leek Hamdi Harbaoui de 0-2 binnen te knikken. Alleen had videoref Colemont een elleboog van de spits op De Norre gezien. Overduidelijk was die evenwel niet - bij zulke fases speelt de reputatie van de Tunesiër in zijn nadeel.

“Niet meer ernstig”

Daarna kreeg Harbaoui zijn tweede gele kaart - zijn eerste voor de elleboog - voor een tackle aan de eigen zestien. Na afloop stond de boosheid op het gezicht van Dury te lezen. “Te veel discutabele fases worden in ons nadeel gefloten”, trok de coach van leer. “We mogen dat eens beginnen te zeggen, want het is niet meer ernstig. Vooral het afgekeurde doelpunt van Hamdi bracht ons mentaal uit evenwicht.”

Dury, nochtans het hele seizoen sereen richting arbitrage, kreeg bijval van zijn bestuur. CEO Eddy Cordier stond erop om te reageren. “We zijn bestolen”, sakkerde hij. “Na de wedstrijd tegen Charleroi kregen we nog een mail met excuses van Johan Verbist - hij erkende dat we toen een strafschop moesten krijgen (zie de ook door Bongonda op Twitter gezette video hieronder, nvdr) En enkele weken later is het weer van dat. Bovendien zijn we in dezelfde fase twee keer gestraft.”

Vaut mieux en rire qu’en pleurer 😅 ! Pas penalty + carte jaune ?? Bon bah si vous le dites .. 🤔 pic.twitter.com/QBx46pPcig Théo Bongonda(@ Theo_Bongonda) link