"We zijn bestolen" en "Gaat dit ooit eens stoppen?": Zulte Waregem nog steeds woedend op arbitrage

05 november 2018

11u27 11 Zulte Waregem Zulte Waregem is na nieuw verlies bij Sint-Truiden woedend op de arbitrage. Een discutabel afgekeurde treffer van Hamdi Harbaoui zorgde voor de complete ommekeer. “We voelen ons bedrogen”, luidt het bij Dury en CEO Cordier. De fans van Essevee spuwen hun gal in een open brief en Bongonda reageert via Twitter, met als bijschrift bij een filmpje waarin hij -opnieuw- geen penalty krijgt: “Gaat dit ooit eens stoppen? Ach, het is maar Zulte Waregem dus het is niet erg, meneer de scheidsrechter?”

Ça va s’arrêter un jour ? Ah c’est Zulte waregem donc c’est pas grave c’est ça Mr l’arbitre ? 😊 pic.twitter.com/Q79vrniXQL Théo Bongonda(@ Theo_Bongonda) link

Eén helft lang plukte Zulte Waregem de vruchten van de verlossende zege tegen Standard: stabiel op het veld en in de hoofden. Met een bedrijvige Bongonda - stilaan weer een gevaar voor verdedigers - in de hoofdrol. Op het halfuur was de wispelturige flankaanvaller het eindstation van een knappe aanval langs Harbaoui en De Pauw. En net voor rust leek Hamdi Harbaoui de 0-2 binnen te knikken. Alleen had videoref Colemont een elleboog van de spits op De Norre gezien. Overduidelijk was die evenwel niet - bij zulke fases speelt de reputatie van de Tunesiër in zijn nadeel.

Daarna kreeg Harbaoui zijn tweede gele kaart - zijn eerste voor de elleboog - voor een tackle aan de eigen zestien. Na afloop stond de boosheid op het gezicht van Dury te lezen. “Te veel discutabele fases worden in ons nadeel gefloten”, trok de coach van leer. “We mogen dat eens beginnen te zeggen, want het is niet meer ernstig. Vooral het afgekeurde doelpunt van Hamdi bracht ons mentaal uit evenwicht.”

Cordier: “Twee maten en twee gewichten”

Dury, nochtans het hele seizoen sereen richting arbitrage, kreeg bijval van zijn bestuur. Eddy Cordier, CEO van Zulte Wargem, is twaalf uur na de feiten nog steeds verbolgen. “De profclubs betalen zeven mensen per wedstrijd om correcte beslissingen te nemen”, sakkert hij.” Toch slagen ze er niet in om bepaalde fases juist te beoordelen. Er wordt gewerkt met twee maten en twee gewichten. Wij hebben ons ongenoegen al geuit.”

Cordier wijst onder meer naar het licht afgekeurde doelpunt van Harbaoui tegen Anderlecht, de niet-gefloten penalty op De Pauw in hetzelfde duel en de strafschopfase met Bongonda tegen Charleroi (zie video hieronder- ook door Bongonda op zijn Twitter gezet, nvdr. “Ik kan alle discutabele fases niet meer tellen op twee handen”, zucht Cordier. “Kijk, wij stellen zeker de integriteit van de refs niet in vraag. Maar we kunnen er geen vrede mee nemen dat discutabele beslissingen steeds in ons nadeel worden genomen. Te vaak hebben ze Zulte Waregem punten gekost. We voelen ons bedrogen.”

Vaut mieux en rire qu’en pleurer 😅 ! Pas penalty + carte jaune ?? Bon bah si vous le dites .. 🤔 pic.twitter.com/QBx46pPcig Théo Bongonda(@ Theo_Bongonda) link

De volledige open brief van de fans van Zulte Waregem:

Open brief aan de bestuurders van ons Belgisch voetbal:

De afgelopen weken kwam het Belgisch voetbal meermaals op een minder fraaie manier in beeld. Malafide praktijken op en rond het veld deden ons imago geen goed. Dat daar scheidsrechters bij betrokken waren was ook voor ons als supporter een grote ontgoocheling. De geloofwaardigheid van de arbitrage kwam hierdoor serieus in gevaar maar desalniettemin gaf het merendeel van de supporters het scheidsrechterskorps nog steeds het voordeel van de twijfel en bleven we hen die niet betrokken waren steunen.

Sinds gisteren moeten we deze visie als Zulte Waregem supporters echter duidelijk bijschaven want met verbijstering hebben we moeten vaststellen dat de neutraliteit op vandaag wel degelijk wankelt.

Wilden we de scheidsrechterlijke dwalingen van de afgelopen weken thuis tegen Anderlecht en in Charleroi nog afdoen als toeval, ook al hadden we dit ook in andere wedstrijden dit seizoen al meegemaakt, dan kunnen we de blunders die de scheidsrechter en de VAR gisteren op Sint Truiden maakten niet zomaar meer naast ons neer leggen. Dit was er immers ver over. Getuige daarvan ook de bevestiging in de verschillende media.

Excuses van Meneer Verbist zullen hier vandaag weinig aan veranderen. Hoe kan je dit in hemelsnaam blijven verdedigen? Hier moet worden ingegrepen.

Als kleine familieclub die zich door keihard werken en hechte samenhang heeft opgewerkt tot een club in de G6, met een transparant beleid én mooie jaarcijfers trekken wij, supporters, vandaag spreekwoordelijk aan de alarmbel. Als voornaamste stakeholder in het Belgisch voetbal, namelijk de supporters, moeten we opnieuw vaststellen dat met onze voeten wordt gespeeld.

Ons bestuur zal uiteraard monddood worden gemaakt met straffen en boetes doch wij willen dit probleem, als supporters, openlijk aan de kaak stellen. Onze spelers knokten zich de afgelopen weken samen met ons door een heel moeilijke periode maar we moeten vaststellen dat het voetbal in België op vandaag niet fair verloopt. Dat wij als ploeg laatste staan zouden we aanvaarden mochten we echt niet beter kunnen, maar als scheidsrechterlijke dwalingen en beslissingen van de VAR onze spelers telkermale KO slaan op momenten dat we duidelijk speloverwicht hebben, zelfs meermaals scoren, dan is er meer aan de hand.

Wij hopen niet, we vragen deze keer met aandrang aan de beleidsmakers van het Belgisch voetbal om in te grijpen en voor zij die in de fout gaan op zijn minst de gepaste sanctie toe te passen wil men nog enige geloofwaardigheid behouden.

Pas dan kunnen wij opnieuw geloven in neutraliteit én de geloofwaardigheid van de arbitrage respecteren.

Supportersfederatie Esseveefans