Zulte Waregem zet buren van KV Kortrijk een hak en doet gouden zaak in PO2 Redactie

20 april 2018

22u20 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 3 einde 0 KVK KVK Kortrijk Belgisch Voetbal Zulte Waregem heeft vanavond op de vijfde speeldag van play-off II A de West-Vlaamse derby gewonnen. Zulte won thuis met 3-0 van Kortrijk en deed zo een goede zaak in de race om een ticket voor de Europa League.

Na enkele missers kwam Zulte Waregem in de 43e minuut dan toch tot scoren. De Kortrijkse verdediging liet Theo Bongonda te veel ruimte, waarop de aanvaller de doorgekopte bal van Hamdi Harbaoui makkelijk met het hoofd in doel kon deviëren. Ook in de tweede helft was het voornamelijk de thuisploeg die het tempo aangaf. Essevee had echter een strafschop van Hamdi Harbaoui nodig om de score verder op te drijven. Die kwam er na een fout van Christophe Lepoint op Peter Olayinka. Nadien was het over en out voor de Kortrijkzanen. Onur Kaya besloot de wedstrijd in de 83e minuut met een prachtig doelpunt vanop de rand van de zestienmeter.

In het klassement van POII A diept leider Zulte Waregem (13 punten) zijn voorsprong op eerste achtervolger Kortrijk (9 punten) uit tot 4 punten.