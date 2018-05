Zulte Waregem-Lokeren: in topvorm, versus in vorm Jonas Van De Veire & Michaël Vergauwen

13 mei 2018

20u28 0 Belgisch Voetbal Zulte Waregem - Sporting Lokeren. Dat is op 23 mei, om 20u30, de finale van play-off 2. Essevee was al langer zeker, Lokeren kan na de 4-2-zege tegen Beerschot van zaterdagavond niet meer bijgebeend worden. Maar wie is nu eigenlijk de favoriet in die wedstrijd?

ZULTE WAREGEM

PLUS

Nieuw format

Kleine maar belangrijke wijziging in de competitieformule. Sinds dit seizoen wordt de finale van play-off 2 in slechts één duel afgewerkt. Dankzij de betere eindklassering in de reguliere competitie krijgt Zulte Waregem het thuisvoordeel. Een gigantisch pluspunt, want sinds de indrukwekkende remonte na Nieuwjaar verloor het enkel van Anderlecht in het Regenboogstadion. Bovendien heeft de fusieclub nog een rekening openstaan met Lokeren. De (onverdiend) verloren thuismatch in de reguliere competitie betekende het begin van de dramatische 4 op 39.

Doelpuntenleger op recordkoers

Welke ploegt vreest Zulte Waregem momenteel niét? De cijfers in play-off 2 zijn alvast bijzonder schrikwekkend. 25 op 27 en maar liefst 30 goals. Gouden Stier Hamdi Harbaoui, momenteel doeltreffender dan een sluipschutter, nam 13 stuks voor zijn rekening. Achter hem zijn Kaya, Olayinka, De Pauw en Bongonda eveneens in bloedvorm. Dankzij het doelpuntenleger van Dury zit Essevee ondertussen aan een reeks van acht opeenvolgende overwinningen - een clubrecord dat het tegen Lokeren met plezier scherper stelt.

Honger naar Europa

De monden bij de technische staf vallen geregeld open. Het is midden mei, maar zelfs op training spat de gretigheid ervan af bij Zulte Waregem. De spelersgroep heeft dan ook zijn zinnen gezet op dat laatste Europees ticket. “Want die buitenlandse trips blijven toch het mooiste wat er is”, klinkt het. Zeker nadat Essevee dit seizoen mocht proeven van de Europa League is de honger naar een nieuwe campagne groot.

MIN

Onzekere voorbereiding

Hoe ziet de aanloop van Zulte Waregem richting finale eruit? Niemand die het momenteel weet, want er bestaat nog een waterkansje dat de laatste poulewedstrijd van vrijdag tegen het failliete Lierse doorgaat. Aan de Gaverbeek hopen ze alleszins van wel. Zo passeert er nog een laatste sparringpartner voor de finale van 23 mei. Zo niet, zal Essevee tegen Lokeren aan de aftrap verschijnen na een periode van 11 dagen zonder competitieve wedstrijd. “We mogen ons daarin niet in slaap laten wiegen”, besefte de spelersgroep vorige week al. “We zullen wel een oplossing vinden”, relativeerde Dury.

Systeem levensvatbaar?

“De aanval is de beste verdediging.” ‘t Was de leuze bij Zulte Waregem in deze play-offs. Francky Dury introduceerde een avontuurlijke, hyperoffensieve 4-1-4-1. Daarin moeten alleen de twee centrale verdedigers en Julien De Sart aan verdedigen denken. Door de flauwe tegenstand was dat evenwel zelden nodig. “We beseffen dat dit deels te maken heeft met play-off 2”, vertelde Dury eerder over het succes van zijn tactiek. De tegenaanvallen zijn hier een stuk minder gevaarlijk.” Vraag is dan ook of het systeem levensvatbaar is wanneer Zulte Waregem tegen Lokeren écht getest wordt.

LOKEREN

PLUS

Huidige vorm

20 op 27, slechts één nederlaag –een onverdiende dan nog– in de laatste negen wedstrijden. Essevee mag dan misschien in de vorm van zijn leven zitten, ook bij Lokeren loopt het op wieltjes. Gemiddeld meer dan twee goals per match, bovendien gescoord door liefst zeven verschillende doelpuntenmakers. Het gevaar komt van overal. Exponent van de huidige hoogconjunctuur is linksback Ari Skulason. De IJslander ruikt het WK en speelt al weken op erg hoog niveau. Vooral offensief een extra wapen.

Al gewonnen in Regenboogstadion

Lokeren weet bovendien hoe het moet winnen in het Regenboogstadion. Eerder dit seizoen versloegen de Waaslanders op speeldag 9 Essevee met 1-3. Dat het Zulte Waregem van toen niet meer te vergelijken is met het huidige team? Klopt als een bus, maar hetzelfde geldt voor Lokeren. Van de elf die toen aan de aftrap stonden, zijn er slechts vijf spelers die ook tegen Beerschot startten.

Sterk buitenshuis

Lokeren doet het een pak beter op vreemde bodem dan Zulte Waregem thuis. Essevee pakte in de reguliere competitie slechts 17 op 45 in het eigen stadion (enkel... Lokeren deed slechter voor eigen publiek), terwijl Lokeren buitenshuis dan weer 21 op 45 haalde, slechts vijf teams deden beter. Afwachten, inzakken en snel omschakelen: ’t ligt Lokeren.

MIN

Slikt makkelijk goals

In de laatste acht wedstrijden wist enkel Eupen niet te scoren tegen Lokeren. Doelman De Wolf is een klasbak in wording, maar heeft nog niet veel ervaring. Filipovic sukkelt dan weer met een gigantische vormdip. Zwak tegen Antwerp en Oostende en ook tegen Beerschot weer onnodig aan het knoeien, met als gevolg een strafschop voor de bezoekers. De Serviër was lange tijd dé revelatie van Lokeren dit seizoen, maar lijkt de laatste weken op z’n tandvlees te zitten.

Dip na rust

Fris voetbal voor rust, billen toegenepen erna. Peter Maes klopt al weken op dezelfde nagel. Lokeren toont te vaak twee gezichten. Cevallos speelt bij momenten fenomenaal, maar is nog te vaak afwezig. Negentig minuten geconcentreerd blijven lijkt nog te veel gevraagd voor dit Lokeren. Eigenlijk is het al een half mirakel dat Lokeren hoegenaamd nog kans maakt op Europees voetbal. Credits to Peter Maes die het team weer aan het voetballen kreeg. De kinderziektes zijn echter nog niet allemaal bestreden.

Onvoorspelbare Joher

Bij gebrek aan een topfitte Mijat Maric, kiest Peter Maes centraal achterin al weken voor Rassoul Joher. De Senegalees is groot, sterk en snel, en heeft alles om het te maken als voetballer. Alles, behalve... tussen zijn oren. Al te vaak gaat het licht uit bij de rijzige verdediger. Dan weer een ziekenhuisbal lateraal, dan weer op het slechts mogelijke moment infiltreren of helemaal verkeerd uitvoetballen. Vaak raapt hij z’n eigen steken op, maar even vaak moeten ploegmaats alle zeilen bijzetten om verder onheil te voorkomen. Benieuwd hoe en of Joher standhoudt tegen de aanvalsgolven van Essevee.