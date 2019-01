Zulte Waregem geeft 3-0-zege op kwartier uit handen in oefenpot VDVJ

09 januari 2019

17u38

Bron: Eigen berichtgeving 0

Ook in 2019 maakt Zulte Waregem nog dezelfde fouten. Tegen Hannover gaf het een 3-0-voorsprong in het slotkwartier helemaal uit handen. Kanttekening: op dat moment stond Essevee wel niet met zijn sterkste elf op het veld. Die waren in de eerste helft in actie gekomen. Vooral doelman Eike Bansen onderscheidde zich daarin, met vier uitstekende saves. De grootste kans van de fusieclub kwam er na een prima actie van de bedrijvige Bongonda, maar Bjørdal knalde in een tijd over. Van de nieuwkomers liet Seck de beste indruk na. Ook Peeters liet flitsen van zijn kunnen zien. Alleen Sylla moest zichtbaar nog wat wennen.

In de laatste twintig minuten vielen zes doelpunten. De eerste drie stuks voor Zulte Waregem via Nissilä, (Mamadou) Sylla en De Pauw. Alleen gaf Essevee, zoals zo vaak voor Nieuwjaar, alles nog uit handen. Op korte tijd zorgden Hadzic en Muslija voor de 3-2. Dury sakkerde – hij zag zijn ploeg weer helemaal in elkaar zakken. En in minuut 88 strafte Weydandt dat af. Een opdoffer voor Zulte Waregem, ondanks de drie goals.

EINDSTAND #TeamEssevee 🆚 @Hannover96 3:3



⚽️ 68’ Nissilä (1-0)

⚽️ 72’ M. Sylla (2-0)

⚽️ 74’ De Pauw (3-0)

⚽️ 76’ Hadzic (3-1)

⚽️ 81’ Muslija (3-2)

⚽️ 88’ Weydandt (3-3) pic.twitter.com/2X1VPUccYN SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link