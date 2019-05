Exclusief voor abonnees Zondag kampioen? Philippe Clement is zen: “Ach, wij komen gewoon om te voetballen” Stephan Keygnaert

11 mei 2019

08u15 0 Belgisch Voetbal Het is donderdagavond, een zaaltje in een quasi lege Luminus Arena – three days to go. “Dit zijn de wedstrijden waarbij ik wou dat ik nog speler was.” Heksenketel? Philippe Clement (45) oogt en spreekt vol vertrouwen. “Wij zijn bezig met onszelf. En ál de rest...”

Mijn oprechte excuses.

“Waarom?”

Ik heb voor de start van de play-offs geschreven dat jij op zó korte tijd het vertrek van Pozuelo niet zou kunnen opvangen – ik was wel niet de enige met die ­inschatting.

“Niemand hoeft zich te verontschuldigen. Het is ook de verdienste van de club en van de spelersgroep dat het verhaal is kunnen blijven doorgaan, en dat we staan waar we vandaag staan. De club had evengoed niét kunnen meewerken aan de transfer, en er een procedureslag van maken, terwijl de groep minder begrip had kunnen tonen voor de situatie. Ikzelf had het voordeel dat ik iets soort­gelijks heb meegemaakt als speler. In mijn laatste seizoen bij ­Racing Genk kreeg ik op een avond in december telefoon van een bestuurslid dat mij vertelde dat de club een overeenkomst had met Coventry – de Engelsen wilden veel meer betalen dan het bedrag dat voorzien was in de clau­sule die zou ingaan in de zomer. De ­volgende ochtend bolde Aimé (toenmalig trainer Anthuenis, red.) het kwaad af op training en is hij hier op zijn studs naar de bureaus van het ­bestuur gestapt – het kot stond op stelten. Ik was 23, zat op dat moment ‘in de blok’ voor mijn examens burgerlijk ­ingenieur, en de interne strijd en de emoties die hoog oplaaiden, maakten de zaak-Pozuelo voor mij herkenbaar. Ik kon het standpunt van de club én van Pozuelo begrijpen.”

