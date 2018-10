Zo sluisde Veljkovic geld van buitenlandse rekeningen naar België

Bjorn Maeckelbergh en Jeroen Bossaert

20 oktober 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Dejan Veljkovic blijkt een carrousel opgezet te hebben waarmee hij grote sommen geld via een omweg terug naar België haalde. Onder meer bij KV Mechelen zouden daar bewijzen van zijn.

Toen die club de macht van Veljkovic ­wilde inperken door ‘zijn’ spelers massaal van de hand te doen, ­probeerde de makelaar zijn graantje mee te pikken. Tijdens de onderhandelingen over het verbreken van een aantal contracten, bedong de Serviër een commissie. Als KV hem die betaalde, zorgde hij ervoor dat de club de contracten niet helemaal moesten uitbetalen aan de spelers die moesten vertrekken.

Die praktijk is vrij courant in de voetbalwereld, de manier waarop Veljkovic de commissies liet betalen is dat niét. De speurders zouden ontdekt hebben dat de sommen uitbetaald zijn op buitenlandse rekeningen, onder meer als facturen voor ‘scouting’. Uiteindelijk keerde het geld terug naar België, onder andere op rekeningen van Veljkovic’ vriendin. Tot slot haalde de makelaar in ons land grote sommen cash af. Vermoedelijk gaat het om de ‘verdachte verrichtingen in een bank in Genk’ waarover het federaal parket daags na de invallen sprak.

In 2015 raakte al bekend dat Veljkovic op dezelfde manier het loon van een lid van de technische staf van de Rode Duivels fikste. Dat ging toen via een vennootschap in Cyprus. Ook bij Club-trainer Ivan Leko zou, toen hij nog coach was van Oud-Heverlee Leuven, voor bepaalde bedragen dezelfde methode gehanteerd zijn.