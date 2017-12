Zo reageert politieke wereld op debacle van Eurostadion: "Brusselse elite heeft dossier verknoeid" KVE

19u37

Bron: Belga 0 BELGA Een maquette van het Eurostadion

Na de bekendmaking van de schrapping van Brussel als gaststad voor Euro 2020 stromen de politieke reacties binnen. Bij N-VA is men al langer kritisch tot vernietigend voor het Eurostadion-project. "De Brusselse elite heeft dit dossier verknoeid door te denken dat ze boven Vlaamse wetten en bouwvoorschriften stond", verklaarde Alex Ronse van N-VA. Voor Groen is het project niet langer levensvatbaar. De stad Brussel daarentegen neemt akte van de beslissing en wil nog altijd een nationaal stadion.

Alex Ronse (N-VA): "Dossier verknoeid"

Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) is niet verrast door de beslissing van de UEFA dat Brussel geen speelstad wordt voor het EK voetbal in 2020. "De Brusselse elite heeft dit dossier verknoeid door te denken dat ze boven Vlaamse wetten en bouwvoorschriften stond", zegt Ronse aan Belga.

Bij N-VA is men al langer kritisch tot vernietigend voor het Eurostadion-project. Ook Vlaams parlementslid Axel Ronse geeft al langer de voorkeur aan de renovatie van het bestaande Koning Boudewijnstadion. Volgens hem heeft vooral de "Brusselse elite" het nieuwe stadiondossier "verknoeid". Zij hebben volgens hem de regels aan hun laars gelapt. "Al onze kmo's respecteren onze regels. De Brusselse elite staat niet boven hen", aldus Ronse.

Ronse toonde zich ook al meermaals bijzonder sceptisch over de komst van het Eurostadion en over de kansen dat het stadion er zou zijn tegen het EK 2020. "Ik heb begin 2016 al gezegd dat de kans dat de opening van het EK in het stadion zou gespeeld worden kleiner was dan dat ik zelf aanvoerder zou zijn van de Rode Duivels", aldus Ronse.

rv Een simulatiebeeld van het Eurostadion.

Johan Van den Driessche (N-VA): "Voortrekkers van het stadion dachten Messi of Ronaldo te zijn"

“Ons land en de Brusselaar betaalt een zware prijs”, betreurt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. ” Tijd nu om te starten met een wit blad en ook om de renovatie van het Koning Boudewijnstadion op de agenda te zetten.”

"De voortrekkers van het Eurostadion moeten echter eens goed in eigen hart kijken", vindt Van den Driessche. "Ze wisten van bij het begin dat de buurtweg en de conformiteit met de Vlaamse regels van ruimtelijke ordening grote hinderpalen konden zijn voor een vergunning." Het uitblijven van de bouwvergunning is het Eurostadion uiteindelijk fataal geworden.

Marleen Mertens (CD&V): "UEFA beslissing de logica zelve"

De beslissing van de UEFA om de in Brussel tijdens het EK 2020 geplande wedstrijden te verplaatsen naar Londen is volgens burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen "de logica zelve vermits het Eurostadion tegen dan onmogelijk kon gebouwd worden". Mertens reageert opgelucht op de beslissing, maar zegt niet te weten of projectontwikkelaar Ghelamco doorgaat met het project.

"Ghelamco heeft op dit ogenblik nog geen enkele vergunning om met de werken te kunnen starten. Er zijn hiertegen bovendien nog beroepsprocedures mogelijk en er is voorts nog het probleem van de buurtweg door parking C dat nog steeds niet opgelost is. Objectief gezien was het onmogelijk geworden om dit project nog tijdig klaar te krijgen voor het EK in 2020", aldus Mertens.

Mertens is opgelucht door de beslissing van de UEFA. Ze verwijst onder meer naar het massale protest in Grimbergen en omgeving tegen het project op parking C. Bij het recente openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning liepen er meer dan 2.500 bezwaarschriften binnen. "Voor mij hoeft dit project niet, want het is voor een gemeente als Grimbergen veel te groot om zonder problemen te kunnen functioneren. Ik weet echter niet wat Ghelamco nu van plan is want die hebben er al zoveel in geïnvesteerd", aldus Mertens.

BELGA

Grimbergse oppositielijst: " Geen enkele reden meer om door te gaan met project op Parking C"

Voor Bart Laeremans van de Grimbergse oppositielijst Vernieuwing is er nu geen enkele reden meer om door te gaan met het project van een nationaal stadion op Parking C van de Heizel. De initiatiefnemers moeten volgens hem uitkijken naar een andere locatie, op het grondgebied van het Brussels gewest, waar geen mobiliteitsproblemen zijn.

Laeremans wijst erop dat het verzet van Vernieuwing tegen het project mede voor de nodige vertraging heeft gezorgd, waardoor de UEFA Brussel als gaststad voor het EK 2020 schrapte. "Het gezond verstand zegt dat men het project moet afvoeren", zegt hij. Indien men toch een nationaal stadion wil, dan moet dat op Brussels grondgebied gebouwd worden.

Laeremans verwijst naar eerder gelanceerde alternatieven, zoals de renovatie van het Koning Boudewijnstadion of Schaarbeek Vorming. "Bij voorkeur zou het stadion vlakbij een spoorstation moeten worden ingepland omwille van mobiliteitsredenen en om overlast op de Brusselse ring te vermijden", aldus Bart Laeremans, die ook wijst naar de ingrijpende werken aan de Ring die de komende jaren voor heel wat hinder zullen zorgen.

BELGA

De Croo: "Dit soort dossiers moet nationaal behandeld worden"

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat een dossier als het Eurostadion op nationaal niveau moet worden aangepakt. "Ik heb al veel Overlegcomités meegemaakt, veel overleg is daar vaak niet", zei hij op Radio 1.

"Ik stel vast dat we blijkbaar nog liever internationaal afgaan dan elkaar iets te gunnen", reageerde Alexander De Croo. "Dit is geen Brussels of Vlaams dossier, maar een dossier dat minstens nationaal is en eigenlijk zelfs Europees van omvang."

Als we er als land niet meer in slagen om een zaak als deze geregeld te krijgen, is er iets grondig mis, vindt de vicepremier. "Als blijkt dat we rond het Eurostadion of rond Brussels Airport of rond de stralingsnormen in Brussel van het ene probleem in het andere tuimelen, moeten we erover nadenken of we dat niet eerder op nationaal niveau moeten beheren."

Open Vld zit ook in de Brusselse regering en levert daar met Guy Vanhengel de minister van Financiën. "Ik heb soms een verschillende mening dan Guy Vanhengel", zei De Croo daarover. "Maar op een bepaald moment moet men kunnen beslissen in een dossier dat de belangen van een gewest te boven gaat. De laatste tijd blijkt dat moeilijker en moeilijker te worden."

"De hoofdstad van Europa heeft gewoon recht op deze infrastructuur", besloot de Open Vld'er. "Of die nu op het grondgebied van Brussel ligt of daarbuiten. Dit moeten we als land kunnen overstijgen."

Swa Van Damme eurostadion

Groen: "Eurostadion nooit levensvatbaar en moet nu definitief afgevoerd worden"

Groen ijvert na de weigering van Brussel als gaststad voor Euro 2020 voor een nieuwe voetbalproject dat wel collectief gedragen wordt. "Dit project is nooit levensvatbaar geweest en moet nu definitief afgevoerd worden", stelt Arnaud Verstraete, Brussels Parlementslid voor Groen. Hij pleit eveneens dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion grondig bekeken wordt.

Bij de Groenen wijzen ze met de vinger naar de liberalen Alain Courtois (MR) en Guy Vanhengel (Open Vld), die volgens hen het dossier amateuristisch hebben aangepakt en privébelangen te veel hebben laten meespelen. "Het is duidelijk dat dit project nog niet gerealiseerd is, omdat het gewoon niet deugt. Het is een slechte deal", vindt Verstraete. "Zelfs partijgenoot van Courtois, premier Charles Michel, kan blijkbaar alleen vaststellen dat het project van bij het begin 'slecht is aangepakt' en 'verprutst door amateurs'."

Ondertussen wijst Groen erop dat we met het Koning Boudewijnstadion nog altijd een nationaal stadion hebben. De partij pleit ervoor om in de site te investeren en zo een Sport City te creëren. "Er kan plaats zijn voor verschillende sporten zoals voetbal, hockey, rugby en atletiek, zowel op internationaal topniveau als met infrastructuur die openstaat voor Brusselse clubs", stellen de groenen.

belga Zo moet het nieuwe Eurostadion eruit zien.

DéFI en cdH zeer kritisch voor aanpak van het Brussels stadsbestuur

Het afspringen van de kandidatuur van Brussel als gaststad voor het EK 2020 is "een verschrikkelijke klap voor de internationale geloofwaardigheid van België, veroorzaakt door een slechte strategische keuze van de inplanting van het project". Dat vindt Brussels parlementslid en oppositielid in de Brusselse gemeenteraad, Fabien Maingain (DéFI).

Als oorzaken van de mislukking verwijst Maingain onder meer naar "de strategie van Alain Courtois (MR) om het dossier enkel vanuit Brussel Stad te leiden, de blindheid voor de talrijke negatieve adviezen in het kader van de administratieve procedures, de onkunde om een project uit te werken conform de geldende voorschriften en de weigering om een plan B uit te werken. Volgens hem toont het einde van het EK 2020-avontuur de noodzaak aan om het stadiondossier helemaal van nul te herdenken.

Ook voor cdH is de mislukking van de kandidatuur van Brussel voor het EK 2020 "een enorme klap" voor het stadsbestuur, voor het imago van Brussel en voor de federale regering die niet in staat bleek een rol te spelen als scheidsrechter en bemiddelaar. Het dossier is misgelopen vanaf het moment dat de stad Brussel besliste om het toekomstig nationaal stadion op te trekken buiten het Brussels gewest, waar de stad geen enkele mogelijkheid had om echt op te treden.

Zelfs de noodzaak dat het stadion ook de thuisbasis zou zijn voor een voetbalclub werd nooit gebetonneerd, merkt de partij nog op. Het cdH hekelt ook het feit dat de belofte dat het project niets aan de Brusselse belastingsbetaler zou kosten beetje bij beetje werd gelost.

"De beslissing van de UEFA, hoe betreurenswaardig ook de redenen zijn, kan een opportuniteit zijn om op een nieuwe basis te herstarten met een locatie binnen de grenzen van het Brussels gewest en het behoud van de Memorial Van Damme in de Europese hoofdstad", zeggen de Brusselse parlementsleden Benoît Cerexhe, Joëlle Milquet en Hamza Fassi-Fihri.

Premier Michel plaatst vraagtekens bij locatie

Premier Charles Michel heeft vandaag in de Kamer vraagtekens geplaatst bij de plaats die naar voren werd geschoven om het nationaal voetbalstadion te bouwen. Hij uitte diepe twijfels bij de concretisering van het project "dat in slechte omstandigheden van start is gegaan".

Voor alle duidelijkheid: de premier deed zijn uitspraken alvorens bekend was dat de Europese voetbalbond had beslist dat Brussel geen speelstad zal worden op het EK Voetbal in 2020.

Swa Van Damme eurostadion brussel

Stad Brussel wil nog altijd nationaal stadion

De Stad Brussel neemt akte van deze beslissing", dat laat het kabinet van Eerste schepen Alain Courtois (MR) weten in een persmededeling na de bekendmaking van de schrapping van Brussel als gaststad voor Euro 2020. Toch spreekt de stad nog altijd zijn wil uit voor de bouw van een nationaal stadion. Courtois spreekt intussen ook zijn teleurstelling uit op Twitter.

"De Stad Brussel bevestigt niettemin zijn voornemen om een modern nationaal stadion te hebben in het hart van de hoofdstad van Europa", klinkt het in een korte reactie. "Daartoe is het klaar om deel te nemen aan elk initiatief van de verschillende bevoegde autoriteiten."

Voor het imago van de Stad Brussel en bovendien loopt het hierdoor vele miljoenen aan inkomsten mis. Eerste schepen Alain Courtois en grote voortrekker van het project reageerde wel via Twitter. "Teleurstelling en bitterheid. Na 30 jaar zitten we nog steeds op hetzelfde punt. Renovatie door de publieke overheid: njet. Een nieuw stadion in samenwerking met de privésector: njet. België, waar is je ambitie gebleven?", vraagt Courtois.

Ook Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel toonde zich van in het begin een voortrekker van het project. "Geen commentaar", valt er te horen op zijn kabinet nadat UEFA het nieuws bekend maakte.

© belga Zo zou het ambitieuze Eurostadion er moeten gaan uitzien. Anderlecht heeft - voorlopig - de stekker getrokken uit het project.

Vervoort hekelt gebrek aan bereidwilligheid van alle betrokken partijen

Het is duidelijk dat zo'n project niet tot stand kan komen zonder dat alle betrokken partijen politieke bereidwilligheid aan de dag leggen en dat vind ik betreurenswaardig". Dat verklaart Brussels minister-president Rudi Vervoort in een reactie op de beslissing van de UEFA om Brussel te schrappen als gaststad voor het EK 2020 wegens de onzekerheid over de bouw van een nieuw stadion.

"Brussel moet daarvan akte nemen en zich afvragen of het nog wel nodig is daden te stellen waar heel België baat bij kan hebben. Alle grote hoofdsteden beschikken over een stadion dat die naam waard is. Ons land laat in een bedroevend schouwspel zien dat men niet in staat is de krachten te bundelen rond een project, dat had kunnen zorgen voor heel wat economische activiteit en de uitstraling van Brussel en van België had kunnen vergroten," vervolgt de Brusselse regeringsleider.

Rudi Vervoort herinnert er nog aan dat de Brusselse regering de bouw van een nieuw stadion steunde omdat het Koning Boudewijnstadion niet meer aan de normen voldoet.

BELGA Paul Gheysens, Ceo van Ghelamco Group

Ghelamco: "Project blijft overeind"

Bouwbedrijf Ghelamco herhaalt dat het Eurostadion er komt, ook nu de UEFA Brussel heeft geschrapt als speelstad voor Euro 2020. "Ghelamco is meer dan ooit vastberaden om als bouwheer de belofte van een nieuwe voetbaltempel na te komen", luidt het in een persbericht.

Voor Ghelamco is de schrapping te wijten aan "nodeloze administratieve vertragingen". Het bedrijf verwijst naar de discussie over de buurtweg op parking C, maar ook de politiek krijgt een veeg uit de pan. "Grote infrastructuurwerken moeten op een werkbare manier kunnen georganiseerd worden, zonder dat de verschillende beleidsniveaus van dit land constant met elkaar botsen en stokken in de wielen steken."

Ghelamco wil niet dat het stadiondossier in de prullenbak terechtkomt. "Als bouwheer hebben wij een harde belofte gedaan, ten opzichte van de fans van het Belgisch voetbal, van de nationale ploeg, van de stad Brussel en heel het land: een nieuwe voetbaltempel bouwen in de Europese hoofdstad. Wij zijn mensen van ons woord, en zullen er bijgevolg alles aan doen om onze verbintenis na te komen."

"We hebben dit in Gent gedaan voor KAA Gent, ondanks veel obstakels, de nieuwe tribune voor RAFC Antwerp en zullen dit ook doen voor RSC Anderlecht én het nationale team", zegt Ghelamco. Anderlecht stapte in februari uit het stadionproject, maar onlangs dook Ghelamco-topman Paul Gheysens op als kandidaat-koper van de voetbalclub.

Meer over Brussel

politiek

sport

sportdiscipline

voetbal