Zij waren de twee eerste (niet-wettige) spijtoptanten van ons voetbal in schandaal dat ook toen “vroeg of laat volledig ging openspatten” ODBS

20 november 2018

15u35 0 Belgisch Voetbal Spelersmakelaar Dejan Veljkovic is de eerste spijtoptant in het Belgische voetbal onder de nieuwe wet, maar niet eerste tout court. In de zaak rond gokchinees Zheyun Ye trokken Patrick Deman en Cliff Mardulier, als respectievelijk gewezen hulptrainer en doelman van SK Lierse, het boetekleed aan in ruil voor schuldkwijtschelding. Als kleine garnalen moest hun informatie toen leiden naar de grote haaien. Opvallend: de advocaat van Deman was toen Kris Luyckx, die nu ook de belangen van Veljkovic verdedigt.

De gewezen doelman en Lierse-hulptrainer Patrick Deman noemde in 2006 tegenover het bondsparket van de Belgische Voetbalbond veel méér namen van bij het gokschandaal betrokken spelers en clubs dan tot dan werd aangenomen. Deman, de man die alles wist? “De man die vooral schoon schip wil maken ten opzichte van zichzelf, de voetbalbond, de club én de supporters”, aldus zijn advocaat Kris Luyckx toen. “Onder meer daarom heeft Deman van het bondsparket een regeling tot spijtoptant kunnen afdwingen.”

In ruil voor “alles wat ze wisten over het omkoopschandaal rond de Chinees Zheyun Ye” had het bondsparket immuniteit beloofd aan zowel Deman als Cliff Mardulier. Even daarvoor hadden ze bekend geld te hebben ontvangen van Ye om matchen te vervalsen. Geen loze beloften: het duo kreeg geen tuchtsancties van de bond, zodat het later nog actief kon zijn in het voetbal. Al was dat niet evident: Deman (50) was daarna nog even actief bij vierdeklasser Sparta Petegem en werkte twee jaar als keeperstrainer bij KV Kortrijk, om dan uit de sport te verdwijnen. Mardulier (36) trok de grens over, maar kwam zowel bij Roda JC als MVV niet aan de bak en besloot dan maar op lager niveau te gaan spelen: KSV Temse, De Kempen, Mariekerke en nu SK Wilrijk.

Een van de redenen waarom Deman er via Luyckx voor koos om als spijtoptant te opteren, vertoont best gelijkenissen met de situatie van Veljkovic in Operatie Propere Handen. Luyckx, in 2006: “Het omkoopschandaal zal vroeg of laat volledig openspatten. Waarom dan als betrokken speler niet meteen schoon schip maken? Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat Deman worstelt met wat er is gebeurd, enorm inzit met het voetbal én met collega’s als Delorge en Mitu. Spelers die net als hij uiteindelijk alleen hun trainer (Paul Put, nvdr) zijn gevolgd.” Luyckx zei toen ook dat een spijtoptantenregeling zich ook opdrong omdat zijn cliënt met “de onophoudelijke, georganiseerde perslekken in een onhoudbare positie was terechtgekomen. Tegenover die lekken hadden wij geen enkel verweer, behalve dan om met correcte en volledige informatie naar het bondsparket te stappen.”

Met name de circulerende omkoopbedragen 5.000 euro per verkochte match noemde Luyckx niet correct. “Dat gewezen Lierse-trainer Paul Put één miljoen euro zou hebben geïncasseerd van Ye is totaal uit de lucht gegrepen”, vervolgde Luyckx. “Het stoorde ons ook dat er zo lachwekkend wordt gesproken over de bedreigingen die veel spelers hebben ondergaan. Ik kan u verklaren dat mijn cliënt én zijn vrouw én zijn kinderen op een subtiele doch niet mis te verstane manier zijn bedreigd door Ye. Die bittere waarheid moest worden gezegd.”

Ye werd in 2014 wegens zijn rol in het omkoopschandaal veroordeeld tot vijf jaar effectief, maar was toen al even ondergedoken in China en spoorloos. Voormalig Lierse-trainer Paul Put kreeg 2 jaar en zelfverklaard spelersmakelaar Pietro Allatta 30 maanden cel.

Het verschil met Veljkovic is dat Deman als spijtoptant nooit afspraken kon maken over die straf met een ondertekend memorandum onder voorwaarden. Simpelweg omdat het in 2006 geen wettelijke mogelijkheid was. Dat is nu met de nieuwe regelgeving voor spijtoptanten wel het geval. Veljkovic zal oprechte en volledige verklaringen moeten afleggen over zijn aandeel in het dossier en over de rol van derden, of het memorandum wordt ingetrokken en hij wordt vervolgd als een gewone verdachte. En Veljkovic moet natuurlijk ook niet rekenen op een vrijbrief zoals dat bij Deman en Mardulier het geval was. Bij een veroordeling moet de correctionele rechtbank zich nu houden aan de strafmaat die afgesproken is. Als leider van een criminele organisatie hing Veljkovic aanvankelijk 15 jaar cel boven het hoofd.