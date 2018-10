Zij doen het niet voor de poen: vrijwilligers bij sportclubs krijgen enkel wat drinkgeld Sander Van den Broecke

27 oktober 2018

10u02 2 Belgisch Voetbal Miljoenen euro’s kregen Mogi Bayat en Dejan Veljkovic van de Belgische profclubs voor transfers die hen niet veel meer hebben gekost dan een handvol telefoongesprekken, een paar horloges en af en toe eens een dreigement. Aan vrijwilligers die week-in-week-uit en jaar na jaar voor de club werken uit supportersliefde, geven diezelfde sportclubs wat drinkgeld. Welkom in de wereld van het voetbal.

“Het draait in het voetbal alleen nog maar om geld.” Als u die zin de voorbije week geen enkele keer hebt gehoord, dan maakt u misschien beter een afspraak bij de oorarts. Aan elke toog, bij elke zijlijn, aan elke koffieautomaat dook het cliché op. “Allemaal passeren ze langs de zwarte kas.” Nochtans vind je overal mensen met een schoon geweten, ook in het voetbal. Bovendien werken er in die wereld heel wat mensen met armpjes die te klein zijn om ooit tot bij een zwarte kas of aan een offshore-rekening te geraken.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN