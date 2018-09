Zeven matchen effectieve schorsing voor Union-assistent na knokpartij in spelerstunnel, Vanderbiest moet drie matchen brommen Redactie

11 september 2018

20u55 13 Belgisch Voetbal Abder Ramdane, de assistent-coach van Union, houdt aan zijn slag in het gezicht van Fred Vanderbiest afgelopen zondag een effectieve schorsing van zeven speeldagen over. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist. De T2 krijgt er ook drie speeldagen voorwaardelijke schorsing en een boete van 4.250 euro bovenop.

De 44-jarige Ramdane mag zich zeven wedstrijden niet in de neutrale zone van Union begeven. De T2 zal die wedstrijden thuis of vanuit de tribunes moeten volgen. Het Bondsparket had tien matchen schorsing geëist, maar drie daarvan werden door de Geschillencommissie met uitstel verleend. De Brusselaars kunnen nog in beroep gaan tegen de straf. Daar hebben ze tot donderdag 12u00 de tijd voor. De Geschillencommissie Hoger Beroep behandelt het dossier in dat geval vrijdagmiddag.

Fred Vanderbiest moet voor zijn aandeel in de incidentrijke Union-KV Mechelen drie wedstrijden uit de Mechelse dug-out blijven. De Geschillencommissie legde hem ook een boete van 1.500 euro op en volgt zo volledig de strafvordering van de bondsprocureur.

Afgelopen zondag ontspoorde het duel tussen Union en KV Mechelen (2-2) in een vulgaire knokpartij. Vlak voor het laatste fluitsignaal kregen Bijker en Tabekou een rode kaart onder hun neus geduwd, waarna voor de dug-out een opstootje tussen beide ploegen ontstond. Daarbij raakten ook de assistent-trainers Abder Ramdane en Fred Verbiest betrokken.

De T2's van beide ploegen kregen het met elkaar aan de stok en werden naar de tribunes verwezen. Daarmee hield het verhaal echter niet op. In de catacomben van het Joseph Mariënstadion raakten ze slaags. Vanderbiest werd met zeven hechtingen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij een elleboogstoot had gekregen van Ramdane. De Mechelse assistent werd zelfs arbeidsongeschikt verklaard.

Beide protagonisten moesten zich dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Beslissing Geschillencommissie Profvoetbal: Abderrahmane #Ramdane (@UnionStGilloise) 10 w. schorsing vanaf 13.09.2018 (waarvan 3 w. met uitstel t.e.m. 12.09.2019)+ € 4250 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Beslissing Geschillencommissie Profvoetbal: Frederik #Vanderbiest (@kvmechelen) 3 w. schorsing vanaf 13.09.2018 + € 1500 Belgian Football(@ Belgianfootball) link