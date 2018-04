Zeven goals in vier dagen: Harbaoui schiet Essevee met nieuwe hattrick voorbij Lierse (1-4) Kristof De Cnodder

17 april 2018

22u29 0 Belgisch Voetbal Zulte Waregem heeft een even voorspelbare als simpele zege behaald op het veld van Lierse. Essevee blijft zo volop in de running voor groepswinst. En Hamdi Harbaoui deed er nog eens een hattrick bij. Zo raakte hij aan zeven goals in vier dagen.

Zulte Waregem toonde van bij de start de meeste drang naar voren. Al in minuut drie testte De Pauw Liersedoelman Rakovsky. Ook in het daaropvolgende kwartier speelde de match zich grotendeels af op de helft van de Pallieters. In die periode mikte Kaya een vrije trap op de deklat en vond ook Heylen na een kopstoot het doelhout.

Pas na twintig minuten stak Lierse een eerste keer de neus aan het venster. Joachim zag na een snelle uitbraak zijn schot geblokt worden. Die zelfde Joachim werd even later door Boussaid alleen voor doel gezet, maar bezoekend keeper Bossut lag in de weg.

Net op een moment dat Lierse wat meer begon mee te doen, sloeg Zulte Waregem plots toe. Uitgerekend Theo Bongonda – de man die een deel van zijn opleiding kreeg in de aan Lierse gelinkte JMG-academie – opende de score. Bongonda’s schot uit de tweede lijn zat niet eens echt in de hoek, maar maakte wel een vreemde curve die Rakovsky compleet verraste. 0-1 was meteen de ruststand, ook omdat een treffer van Harbaoui op slag van rust onterecht werd afgevlagd.

Na de pauze haalde Harbaoui zijn gram. Nog voor het uur had de Tunesiër er toch weer twee in het mandje liggen. Eerst zette hij een strafschop om na een fout op De Pauw en vervolgens knikte hij een gemeten voorzet van Olayinka netjes binnen. Je kan veel zeggen van de man, maar niet dat hij een kluns is in de zestien.

Het vervolg van de partij was - hoe raadt u het? – overbodig. Waregem vond het welletjes geweest en voor Lierse hoefde het al helemaal niet meer. Enkel Harbaoui had nog zin om zijn statistieken verder op te vijzelen. Op voorzet van De fauw prikte de Waregemse scherpschutter een derde doelpunt van de avond binnen, zijn veertiende voor Waregem. En oh ja: Lierse redde in de slotfase toch de eer via Wolke Janssens. Zo kreeg die ook een bijrolletje in ‘De Grote Harbaoui Show’. Wedden dat die laatste nog stiekem droomt van de topschutterstitel?