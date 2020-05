Zet Mazzu carrière voort in 1B? 54-jarige coach heeft aanbod van Union op zak Redactie

23 mei 2020

09u21 0 Belgisch voetbal Zet Felice Mazzu zijn loopbaan verder in 1B? De 54-jarige coach heeft een aanbod van Union Sint-Gillis op zak, zo werd bevestigd aan onze redactie. Mazzu zit sinds zijn ontslag bij Racing Genk in november vorig jaar zonder werk.

De naam van Mazzu viel al als mogelijke opvolger van Michel Preud’homme bij Standard en ook Cercle Brugge ziet wat in de 54-jarige trainer. Maar deze eersteklassers namen geen officieel contact op met Mazzu.

Union deed dat wel, zij hebben hun zinnen gezet op de Carolo. Mazzu, die bij de Brusselaars de opvolger moet worden van de Spaans-Deense trainer Thomas Christiansen, heeft nu bedenktijd gevraagd. Te weten: als Mazzu geen ploeg vindt voor eind augustus zal hij terug les moeten gaan geven als leraar lichamelijke opvoeding.

Mazzu werd in november 2019 op de keien gezet bij Racing Genk na een mislukte passage. Voordien was hij zes jaar succesvol aan de slag in Charleroi.

