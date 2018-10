Zesde makelaar in verdenking gesteld in voetbalschandaal, verloofde van Vertenten wacht op beslissing van raadkamer LPB

16 oktober 2018

11u26

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal De Tongerse onderzoeksrechter in het onderzoek naar fraude en omkoping in het Belgisch voetbal heeft spelersmakelaar Thomas Troch in verdenking gesteld voor criminele organisatie en omkoping. De man is wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vandaag verschijnen negen verdachten in het voetbalschandaal voor de raadkamer, die moet beslissen of hun aanhouding wordt verlengd.

Thomas Troch werkt samen met Walter Mortelmans , bij het makelaarsbureau International Sport Management (ISM). Mortelmans werd vorige week voor dezelfde tenlasteleggingen in verdenking gesteld en ook vrijgelaten onder voorwaarden. ISM heeft redelijk wat (ex-)spelers van Waasland-Beveren en KV Mechelen in zijn portefeuille. De enige voetballer die in verdenking is gesteld in de zaak, OHL-spits Olivier Myny, zat vorig seizoen in Beveren en ligt onder contract bij ISM. Troch is de zesde makelaar die in het voetbalschandaal in verdenking wordt gesteld.

Intussen verschenen negen verdachten in het voetbalschandaal vanochtend voor de raadkamer, om te vernemen of ze langer achter de tralies moesten blijven. De negen - onder hen de topmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic - zitten sinds eind vorige week in de cel op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwaspraktijken en matchfixing.

Hetty Boons, de verloofde van scheidsrechter Bart Vertenten die ook werd aangehouden, loopt rond bij het gerechtsgebouw in Tongeren waar haar toekomstige man voor de raadkamer moet verschijnen. Zo’n dertig persmensen staan al sinds vanochtend urenlang te wachten op nieuws van de raadkamer die achter gesloten deuren plaatsvindt.

De zitting is tot 13 uur geschorst. Dat is vernomen van de advocaten, die het gerechtsgebouw buiten wandelden. Tot nu toe hebben slechts twee raadslieden van de hele batterij advocaten hun pleidooi kunnen houden. Onder meer Jean-Philippe Mayence, Sven Mary, Nathalie Buisseret, Frank Marneffe, Dimitri de Béco, Hans Rieder, Kris Luyckx, Frédéric Thiebaut, Dirk Dewandeleer, Bert Partoens en Pieter Helsen stapten zonder iets concreets te zeggen naar buiten.