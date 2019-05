Zelfs geen bekervoetbal voor KV Mechelen? Wagner eist zwaarste straffen voor Malinwa en betrokken bestuursleden RN/PLA

25 mei 2019

07u55

Bron: Eigen berichtgeving 12 Belgisch voetbal Vandaag pleit Kris Wagner zijn strafvordering tegenover alle betrokkenen in het matchfixingdossier. Het dreigt een lange zitting te worden, want de bondsprocureur heeft een pleidooi van 225 bladzijden klaar.

Je kan van Kris Wagner niet zeggen dat hij de zaken niet grondig aanpakt. De bondsprocureur heeft een pleidooi van enkele uren voorbereid, waarbij hij uitlegt waarom hij de matchfixing bewezen acht. Wagner baseert zich daarbij op de uitgetikte versies van de telefoontaps, zoals die samengevat in de 35 stukken worden gebruikt. KV Mechelen had geargumenteerd dat de bondsprocureur citeerde uit processen-verbaal die ‘tot in de zesde graad’ een interpretatie waren van de gevoerde telefoongesprekken. Wagner merkt in zijn pleidooi fijntjes op: “Bij lectuur van die uitgetikte telefoontaps blijkt in sommige gevallen dat het eigenlijk nog erger is, of nog duidelijker, dan wat in de processen-verbaal staat.” Aan het einde van zijn betoog eist de bondsprocureur strenge straffen tegenover alle betrokkenen in het dossier.

Waasland-Beveren

De zwaarste straffen eist Wagner voor KV Mechelen en zijn betrokken bestuursleden. Voor de club betekent dit niet alleen de degradatie naar 1B en een puntenhandicap van 12 punten, te verdelen over 2 periodes. Wagner eist ook dat KV Mechelen een verbod voor één seizoen krijgt voor de Beker van België en dat de club volgend seizoen tevens uitgesloten wordt voor Europees voetbal. Hij verwijst daarbij naar de zaak Eskisehirspor, een Turkse club die in het seizoen 2010-2011 opzettelijk verloor van Fenerbahçe. Eskisehirspor werd onder meer als tuchtsanctie door UEFA uitgesloten van deelname aan de Europa League. Wagner: “Wat telt voor UEFA om te kunnen spreken van matchfixing, is de omvang en de aard van het voordeel van de club om die bepaalde wedstrijden te beïnvloeden. In het geval van KV Mechelen ging het om het niet-degraderen uit eerste klasse. Dat is effectief een zeer groot voordeel.”

De straffen die de bondsprocureur vraagt voor de Mechelse bestuursleden zijn ook niet min: een schorsing van 10 jaar voor Johan Timmermans, Thierry Steemans en Olivier Somers en een van 7 jaar voor Stefaan Vanroy.

Ook voor Waasland-Beveren eist Wagner de degradatie naar 1B, plus een handicap van 6 punten, te verdelen over 2 periodes. Voor de bestuurders van de Wase club vraagt hij uiteenlopende schorsingen: 5 jaar voor Olivier Swolfs, 4 jaar voor Dirk Huyck, 3 jaar voor Walther Clippeleir en 2 jaar voor Jozef van Remortel.

Voor de betrokken makelaars eist Wagner de schorsing van hun functie als tussenpersoon bij transfers. Dejan Veljkovic mag wat Wagner betreft 10 jaar geen activiteiten meer ontwikkelen. Voor Walter Mortelmans wordt 3 jaar gevraagd, voor Thomas Troch 2 jaar en voor Evert Maeschalck 1 jaar. En dan is er nog speler Olivier Myny, die als spijtoptant figureerde in het dossier. Voor Myny, die momenteel voor OH Leuven uitkomt, eist Wagner een schorsing van één jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Zo blijft een effectieve schorsing van 2 maanden over.

Wél in Supercup

Intussen mag KV Mechelen als bekerwinnaar wel aantreden in de Supercup. Aanvankelijk moest AA Gent zich als verliezend bekerfinalist stand-by houden, maar dat is niet langer het geval. De Supercup wordt op zaterdag 20 of zondag 21 juli betwist op het veld van landskampioen RC Genk. Wanneer precies, moet nog uitgemaakt worden met de veiligheidsdiensten van Genk.