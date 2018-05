Zelfs Dries Mertens is fan: Belgische rapper die jeugdreeksen van Westerlo doorliep heeft het over de "harde wereld" van ons voetbal Mike De Beck

Bron: Van Gils & Gasten 3 Belgisch Voetbal TheColorGrey is aan een stevige opmars bezig in ons land. De Belgische rapper wordt gretig gedraaid op radiozender Studio Brussel en gisteren schoof Will Michiels mee aan tafel bij Lieven Van Gils in zijn programma Van Gils & Gasten. Met een grote link naar het Belgisch voetbal. Zo is Dries Mertens grote fan van de 22-jarige Belg en doorliep Michiels als talentvolle speler ook de jeugdreeksen van Westerlo. Waar een blessure roet in het eten gooide.

Geboren en getogen in Antwerpen en momenteel aan zijn weg naar de top aan het timmeren in de Belgische muziekwereld. Al stortte TheColorGrey zich eerst op zijn andere droom. Profvoetballer worden. "Ik had wel talent, denk ik, maar ik had niet echt de mentaliteit om prof te worden", was Will Michiels eerlijk bij Van Gils & gasten. "Ik was ook een beetje lui. Maar dat jaar had ik bij Westerlo een serieuze blessure opgelopen. Op het einde van het seizoen hadden ze gezegd dat ik niet mocht blijven. Wat ook heel vaak gebeurt bij zo’n clubs in eerste klasse. Heel veel kinderen krijgen op het einde van het seizoen te horen dat ze niet mogen blijven. Het is een vrij harde wereld eigenlijk. Ik moest weg en dan ben ik eigenlijk de motivatie verloren."

"Ik had Mertens nog kleiner verwacht"

De liefde voor de bal is de Belgische rapper, die op het middenveld zijn streng trekt, echter niet verloren. "Nu speel ik nog puur voor de fun in derde provinciale." Momenteel focust TheColorGrey zich dus volledig op zijn muzikale carrière. Met succes. Zijn populairste nummer 'On & On' is meer dan catchy. Een stijl die zelfs een Rode Duivel kan smaken. Dries Mertens kwam op 24 april een kijkje nemen in 'Het Depot' in Leuven. "Dat was super", vertelt de zanger over die ontmoeting. "Ik was na de show foto’s aan het maken met fans en handtekeningen aan het uitdelen. Plots zegt mijn manager: 'Dries is in de backstage, Dries is in de backstage. Nu komen!' 'Rustig, rustig': zei ik. Dries stond daar. Ik had hem eigenlijk nog kleiner verwacht, maar het viel nog mee. Blijkbaar is hij een fan. Hij had zelfs een truitje bij voor mij. Hij zei ook dingen over de show waardoor ik merkte dat hij echt had geluisterd."