Ze zijn eruit: Pro League kiest voor competitie met 18 clubs en mini-play-offs, gedurende twee jaar

31 juli 2020

15u14 290 Belgisch voetbal Het gezond verstand heeft het dan toch gehaald. De komende twee seizoenen spelen er 18 ploegen in 1A, mét mini-play-offs. Inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot. 1B zal dit jaar uitzonderlijk uit 7 ploegen bestaan.



Voor de Algemene Vergadering pleitte Charleroi-manager Mehdi Bayat nog voor de formule met 16, zonder Waasland-Beveren. Maar de rest van de Raad van Bestuur was stilaan doordrongen van het besef dat die keuze nog meer juridische onzekerheid met zich meebracht. En vooral: dat deze soap voortzetten het imago van het Belgisch voetbal alleen maar verder zou besmeuren.

Waasland-Beveren mocht dus blijven. Vervolgens boog de Algemene Vergadering zich over de alternatieven. CEO Pierre François schoof de optie van 17 ploegen in 1A naar voren. Daar was weinig steun voor bij de clubs. Ook rechtenhouder Eleven had liever geen formule met een oneven aantal ploegen.

Het draagvlak voor 18 - met OHL en Beerschot - was veel groter. Alleen waren er nog vragen over de modaliteiten. Eleven Sports benadrukte dat het wilde vasthouden aan play-offs, net als (vooral) AA Gent. De grote clubs wilden liefst na één seizoen weer naar 16. De kleine eersteklassers waren daar niet blij mee - het risico op degradatie steeg zo gevoelig. Maar drie overgangsjaren zoals zij voor ogen hadden, was dan weer te lang voor de G7.

40 speeldagen

De gulden middenweg haalde het: twee seizoenen met 18. Al bestaat er op dit moment nog lichte onzekerheid over het aantal degradanten. Volgens onze informatie zouden er in het seizoen 2020-21 twee ploegen rechtstreeks degraderen, en vervangen worden door twee 1B-ploegen. Dat moet nog bevestigd worden in de notulen, waarover definitief zal gestemd worden. Na het tweede seizoen zijn er drie degradanten.

Daarnaast komen er mini-play-offs. De top vier van de reguliere competitie speelt voor de titel, de nummers vijf tot en met acht voor een resterend Europees ticket. In totaal zijn dat 40 speeldagen: dat zorgt wel voor een hevige druk op de kalender.

En wat met 1B? Slechts zeven niet-1A-ploegen hebben een licentie voor de tweede afdeling. Waaronder Lierse Kempenzonen, dat in de rechterkolom van de eerste amateurklasse eindigde. Niet ideaal.

Ook Westerlo, dat het meeste punten behaalde in 1B maar niet in de promotiefinale stond en in tegenstelling tot OHL en Beerschot niet promoveert, zal mogelijk juridische procedures starten.

Honderd procent perfect is de oplossing niet. Maar een ideale oplossing bestond gewoon niet meer. Gezien de omstandigheden heeft de Pro League – zij het te laat – gekozen voor de optie van het gezond verstand boven de puur juridische ‘logica’.

De promotiefinale tussen OHL en Beerschot wordt zondag overigens gewoon gespeeld zodat er later geen juridische problemen kunnen ontstaan.

