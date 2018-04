Zaterdag sfeertraining op de Bosuil: "Niet ideaal, maar we doen het voor de supporters" Dieter Peeters

13 april 2018

11u43 0 Belgisch Voetbal Laszlo Bölöni maakt er geen geheim van dat de Antwerpse derby voor hem weinig bijzonders is. "Een derby is altijd heel emotioneel, maar uiteindelijk blijft het ook maar gewoon een match." Toch organiseert de Great Old zaterdag speciaal een open training in het stadion.

"Laat me duidelijk zijn. Ik heb nooit gevraagd om gesloten trainingen te houden, of toch zeer zelden", benadrukt Bölöni. "Door de verbouwingswerken aan het stadion heeft het bestuur gevraagd om de trainingen niet voor het publiek open te stellen, uit veiligheidsredenen dus. Dat wil niet zeggen dat ik zo’n open training de dag voor de match ideaal vind. Maar we doen het voor de supporters. Ik begrijp hun passie en verlangen. Daarom hebben we die actie op touw gezet, voor het eerst dit seizoen." Zaterdag om 15 uur zal tribune 3 worden opengesteld voor het publiek. Er worden ongeveer 1.000 toeschouwers verwacht.

Zo krijgen de supporters nog eens de kans om de Antwerp-spelers duidelijk te maken hoe belangrijk de match tegen Beerschot-Wilrijk wel is. "Maar dat weten de spelers heus wel", meent Bölöni. Toch maken de Antwerp-fans zich wat ongerust dat Bölöni niet met zijn sterkste ploeg zal aantreden, zoals de voorbije wedstrijden. "Dat begrijp ik niet. Sommigen denken dat als ik Ghandri, Niangadou of Mendy opstel, de ploeg verzwakt wordt. Daar ben ik het niet mee eens."

De Antwerp-coach verwacht hoe dan ook een sterk Beerschot-Wilrijk zondag. "Ze hebben niets te verliezen, in tegenstelling tot wij. Ze kunnen vrijuit spelen. Alles wat lukt, is voor hen bonus." Bölöni zal alleszins één bekende tegenkomen: Joren Dom, die deze zomer de Bosuil moest verlaten wegens 'niet goed genoeg'. "Dat is voetbal, hé. Spelers komen en gaan."

Steaua & Sporting Lissabon

Bölöni maakte als speler en als coach zelf ook al heel wat memorabele derby’s mee. In Roemenië speelde hij meermaals de clash tussen Steaua en Dinamo Boekarest. "Dat was altijd in een hete sfeer, maar zonder incidenten. De dag nadien gingen we gewoon naar de stad, zonder problemen." Toch steken de derby’s in Portugal, waar hij Sporting Lissabon coachte, erbovenuit. "Als we tegen Benfica of zelfs tegen Porto speelden, stond heel het land in rep en roer. In Portugal is voetbal een religie. De passie en de emoties rond het voetbal zijn daar van een ander niveau. Derby’s zijn belangrijk en vaak heel emotioneel, maar uiteindelijk blijf het ook maar gewoon een match."